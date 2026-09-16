Руслан Кравченко

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Колишній генпрокурор Руслан Кравченко, якого 15 вересня звільнив президент, відмовився від держохорони одразу після того, як директору НАБУ Семену Кривоносу оголосили підозру.

Про це повідомляє «Українська правда».

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Кравченко виїхав з України: що відомо

За даними видання, відповідні дії колишнього очільника Офісу генпрокурора збіглися в часі з виїздом за межі України.

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«Заява генпрокурора про тимчасову відмову від особистої державної охорони датована першою годиною ночі 14 вересня — приблизно через 2 години після внесення до ЄРДР відомостей про підозру директору НАБУ», — зазначається у статті.

Як вказує автор матеріалу, такий крок може свідчити про те, що посадовець не планував повертатися звичайним службовим відрядженням. Оскільки наявність працівників Управління державної охорони значно спростила б визначення його точного місцеперебування.

За даними «Української правди», Кравченко виїхав з України через пункт «Шегині» о 2:30 ночі 14 вересня. Це сталося за три години після винесення підозри очільнику НАБУ та лише через півтори години після того, як він письмово відмовився від охорони.

У виданні зауважили, що така послідовність дій вказує на те, що посадовець писав заяву та ухвалював рішення вже дорогою до кордону. Дружина Кравченка залишила країну раніше — 12 вересня. Вона виїхала через Молдову, звідки подалася до Румунії.

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«Важливо також зазначити: інформація про те, що Кравченко планує виїхати за кордон, циркулювала в найвищих владних кабінетах ще за кілька днів до його виїзду», — наголосили журналісти в УП.

Генпрокурора Кравченка звільнили з посади — останні новини

Нагадаємо, Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади. Він назвав це політичним рішенням і попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.

Згодом Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Після цього Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора за поданням Володимира Зеленського. За відповідне рішення проголосували 317 депутатів.

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Варто нагадати, що це рішення стало піком гучного конфлікту між Офісом генпрокурора, НАБУ та САП, який загострився на тлі справи «Карфаген».

Сам Кравченко категорично відкидає будь-яку причетність до «кришування» колцентрів, вимагання хабарів чи незаконного збагачення.

Ситуація загострилася 14 вересня після відеозвернення, в якому Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ і САП назвали дії генпрокурора «системною атакою». У заяві наголошують, що наразі Кривоносу офіційно ніхто підозру не вручав.

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