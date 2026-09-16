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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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РФ створила банду, щоб знищити українських союзників за кордоном: США викрили глобальну терористичну мережу

Росія планувала вбити союзників України в США та Європі: Мін’юст США розкрив глобальну мережу російського терору.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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ФБР зірвало плани Кремля щодо вбивств російських опозиціонерів та прибічників України

ФБР зірвало плани Кремля щодо вбивств російських опозиціонерів та прибічників України / © unsplash.com

Російські розвідувальні служби планують здійснювати у Сполучених Штатах та європейських країнах цілеспрямовані вбивства осіб, які підтримують Україну

Про це заявляє Міністерство юстиції США, передають ВВС, POLITICO і The Guardian.

У Мін’юсті США заявиил про розкриття мережі, яка готувала диверсії в Європі та вбивства українських союзників у США та Європі за завданням російських спецслужб. Учасники цієї мережі шукали виконавців для фізичного усунення щонайменше двох російських опозиціонерів.

У обвинувальному акті йдеться, що нещодавно група звернулася до особи, яка проживає в США, з проханням стежити за відомим російським опозиціонером, який проживає в Америці, та вбити його. Двоє вербувальників запропонували потенційному вбивці 40 000 доларів за «ліквідацію».

В іншому випадку офіцер російської розвідки пропонував 25 000 доларів за вбивство російського опозиціонера в Литві.

Завербованих у мережу спільників також запрошували до здійснення терористичних актів проти цивільної та військової інфраструктури в європейських країнах, які вважалися пов’язаними з Україною.

Джеймс Барнакл-молодший, керівник нью-йоркського офісу ФБР, заявив, що ФБР зірвало плани «завдяки невпинній роботі», оскільки співробітники російських розвідувальних служб та їхні афілійовані особи «змовилися залякувати, погрожувати або вбивати людей на території США та в усьому світі».

Незрозуміло, чи перебувають п’ятеро учасників цієї Мережі у Сполучених Штатах, чи в іншому місці.

Що відомо про учасників терористичної мережі

Вашингтон звинуватив усіх п’ятьох чоловіків у участі у змові з метою фінансування тероризму, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Серед них — 63-річний російський батько та син Юрій Храмєєв та 27-річний Кирило Храмєєв. Старший Храмєєв був полковником російських розвідувальних служб, а його син — офіцером Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Також у справі фігурують:

  • громадянин Куби Оеміс Ромагоса Дурруті, 35 років,

  • громадянин Куби Яїдель Дельгадо Суарес, також відомий як «Вікінг», 35 років;

  • Анхель Едуардо Кастро, 22 роки, громадянин Венесуели.

РФ посилює гібридні атаки проти Заходу

Ці звинувачення з’являються на тлі того, як європейські столиці стикаються з низкою ймовірних гібридних операцій, пов’язаних з Росією.

Німеччина прямо звинуватила Москву у атаці безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпциг-Галле у серпні, тоді як минулого тижня слідчі встановили підозрюваними громадянина Білорусі та громадянина Росії, ймовірно пов’язаного з російською військовою розвідкою.

У вівторок винищувачі НАТО збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви, а російський фрегат обстріляв данський військовий гелікоптер.

Європейські уряди звинуватили Москву у здійсненні гібридних атак з метою дестабілізації континенту, поки вона здійснює повномасштабне вторгнення в Україну

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у середу, що Москва не коментуватиме ситуацію, доки не почує або не побачить «будь-яких достовірних доказів» або «матеріальних фактів».

Раніше ми писали, що Німеччина екстрено готується до хвилі масштабних терактів.

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