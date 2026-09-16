РФ создала банду, чтобы уничтожить украинских союзников за рубежом: США разоблачили глобальную террористическую сеть

ФБР сорвало планы Кремля по убийствам российских оппозиционеров и сторонников Украины / © unsplash.com

Реклама

Российские разведывательные службы планируют совершать в Соединенных Штатах и европейских странах целенаправленные убийства лиц, поддерживающих Украину

Об этом заявляет Министерство юстиции США, передают BBC, POLITICO и The Guardian.

Реклама

В Минюсте США заявили о раскрытии сети, которая готовила диверсии в Европе и убийства украинских союзников в США и Европе по заданию российских спецслужб. Участники этой сети искали исполнителей для физического устранения не менее двух российских оппозиционеров.

Реклама

В обвинительном акте говорится, что недавно группа обратилась к проживающему в США лицу с просьбой следить за известным российским оппозиционером, проживающим в Америке, и убить его. Два вербовщика предложили потенциальному убийце 40 000 долларов за «ликвидацию».

В другом случае офицер российской разведки предлагал 25 000 долларов за убийство российского оппозиционера в Литве.

Завербованных в сеть подельников также приглашали к совершению террористических актов против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, которые считались связанными с Украиной.

Джеймс Барнакл-младший, руководитель нью-йоркского офиса ФБР, заявил, что ФБР сорвало планы «благодаря неустанной работе», поскольку сотрудники российских разведывательных служб и их аффилированные лица «сговорились запугивать, угрожать или убивать людей на территории США и во всем мире».

Реклама

Непонятно, находятся ли пять участников этой Сети в Соединенных Штатах или в другом месте.

Что известно об участниках террористической сети

Вашингтон обвинил всех пятерых мужчин в участии в заговоре с целью финансирования терроризма, предусматривающего максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Среди них 63-летний российский отец и сын Юрий Храмеев и 27-летний Кирилл Храмеев. Старший Храмеев был полковником российских разведывательных служб, а его сын — офицером Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Также по делу фигурируют:

Реклама

гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути, 35 лет,

гражданин Кубы Яидель Дельгадо Суарес, также известный как Викинг, 35 лет;

Анхель Эдуардо Кастро, 22 года, гражданин Венесуэлы.

РФ усиливает гибридные атаки против Запада

Эти обвинения возникают на фоне того, как европейские столицы сталкиваются с рядом возможных гибридных операций, связанных с Россией.

Германия прямо обвинила Москву в атаке беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг-Галле в августе, в то время как на прошлой неделе следователи установили подозреваемыми гражданина Беларуси и гражданина России, предположительно связанного с российской военной разведкой.

Во вторник истребители НАТО сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Литвы, а российский фрегат обстрелял датский военный вертолет.

Европейские правительства обвинили Москву в совершении гибридных атак с целью дестабилизации континента, пока она совершает полномасштабное вторжение в Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что Москва не будет комментировать ситуацию, пока не услышит или не увидит «каких-либо достоверных доказательств» или «материальных фактов».

Ранее мы писали, что Германия готовится к волне масштабных терактов.

Новости партнеров

Новости партнеров