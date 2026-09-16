Какие консервы купить в запасе / © ТСН

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Однако запасаться консервами по принципу «чем больше, тем лучше» не стоит. Тушенка, рыба, овощи и домашние закрутки имеют разные сроки хранения, а некоторые старые банки лучше без сожаления отправить в мусор.

Разбираемся, какие консервы лучше купить впрок, сколько они могут храниться и что положить на домашнюю «аварийную полку».

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Сколько на самом деле можно хранить консервы

Представление о том, что герметично закрытая банка может без проблем стоять десятилетиями, достаточно опасно. Срок зависит от состава продукта, технологии производства, тары и условий хранения консервации.

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Одними из самых «выносливых» являются промышленные консервы с низкой кислотностью. К этой категории относятся, в частности, мясные и многие овощные консервы. В правильных условиях они могут сохранять надлежащее качество от двух до пяти лет.

Однако главным ориентиром всегда должна оставаться дата, указанная производителем на упаковке. Если срок годности истек, рассчитывать на то, что «с банкой ничего не произойдет», не стоит.

Другая ситуация с продуктами, обладающими высокой кислотностью. Консервированные томаты, фрукты, соки и некоторые соления обычно рассчитаны на более короткий период хранения. Ориентировочно речь идет о 12–18 месяцах. Со временем такие продукты могут терять исходный вкус, цвет и консистенцию.

Домашние закрутки лучше не оставлять на несколько лет

Отдельная история — домашняя консервация. Банки огурцов, помидоров или грибов нередко годами перекочевывают с одной полки в другую. Если крышка не вздулась, многие считают такую закрутку вполне безопасной.

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Рисковать не стоит. Домашние консервы желательно использовать в течение года, а не собирать коллекцию банок с урожаев многолетней давности.

Особенно осторожными следует быть из-за риска ботулизма. Опасность заключается еще и в том, что наличие ботулотоксина невозможно гарантированно определить только по запаху, вкусу или виду продукта. Поэтому подозрительную консервацию не нужно пробовать даже «немножечко».

Какие банки нужно сразу выбрасывать

Перед тем как поставить консервы на стол, следует внимательно осмотреть упаковку. Вздутие, протекание, значительная ржавчина, сильные вмятины или повреждения — достаточная причина отказа от продукта.

То же касается домашних закруток с неплотной или вздутой крышкой.

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Насторожить должно и необычное поведение продукта после открывания. Если из банки под давлением выходит жидкость, появляется пена или другие нетипичные признаки, проверять пищу по вкусу не нужно.

Открытая банка уже не может храниться годами

Длительный срок годности относится прежде всего к герметично закрытому продукту. После открывания ситуация кардинально меняется.

Остатки консервов нужно поставить в холодильник и использовать в течение ближайших дней. Оптимально переложить еду из открытой жестяной банки в чистую емкость с крышкой.

Поэтому для аварийного запаса часто практичнее покупать несколько небольших упаковок вместо одной огромной. Особенно, если существует вероятность перебоев с электроэнергией и холодильник может не работать.

Какие консервы лучше купить про запас

Домашний резерв должен быть не самым большим, а самым практичным. Нет особого смысла покупать десятки банок продукта только из-за его долгого срока годности, если в семье его никто не ест.

Для запаса , прежде всего, подойдут мясные консервы — тушеная говядина и свинина, курятина и другие готовые мясные продукты. Они питательны, содержат белок и могут стать основой еды даже без сложного приготовления.

Не менее практичный вариант — рыбные консервы. Тунец, сардины, скумбрия, шпроты и другая рыба помогут разнообразить меню и также не требуют длительного приготовления.

Следует добавить к запасу фасоль, нут, чечевицу, зеленый горошек и кукурузу. Бобовые особенно удобны: они сытные и готовы к употреблению сразу после открывания банки.

Не только тушенка: что еще пригодится

Питаться несколько дней одной тушенкой — сомнительное удовольствие. Потому домашний резерв лучше сделать разнообразным.

К нему можно добавить готовые каши с мясом, фасоль с мясом, мясо-овощные блюда и другие продукты, которые достаточно открыть и по возможности подогреть.

Подойдут и паштеты, но перед покупкой необходимо проверять условия их хранения. Если на этикетке указано, что продукт нужно постоянно держать в холодильнике, для аварийного запаса без электричества он будет не лучшим выбором.

Для сладкой части резерва можно приобрести сгущенку, джемы, варенье, фруктовое пюре, консервированные персики, ананасы или другие фрукты.

Сколько консервов нужно иметь дома

Универсальной цифры нет. Количество зависит от числа людей в семье, их аппетита и того, на сколько дней формируется запас.

При этом не следует исходить из расчета «одна банка — один человек». Большая банка тушенки, бобовых или готового блюда может обеспечить несколько порций.

Гораздо разумнее составить примерное меню на несколько дней и уже под него покупать продукты. К примеру, вместо ящика тушенки взять несколько банок мяса, рыбы, фасоли, овощей, фруктов и готовых блюд.

И главное — консервы не должны быть единственной составляющей запаса. Дома также следует иметь питьевую воду, крупу и еду, которую можно употреблять без приготовления или приготовить с минимальным количеством воды и энергии.

Как правильно хранить консервы дома

Для запасов лучше подходит сухое, темное и относительно прохладное место. Банки не стоит ставить у батарей, плиты или там, куда постоянно попадают прямые солнечные лучи.

Удобно пользоваться простым принципом: новые покупки ставить назад, а банки с более коротким остаточным сроком годности — вперед. Тогда старые запасы будут использоваться первыми и продукты не будут залеживаться годами.

Раз в несколько месяцев следует устраивать ревизию домашней полки. Консервы, срок годности которых скоро истечет, можно включить в обычное меню, а вместо них приобрести свежие.

Для аварийного запаса есть еще одна полезная мелочь — банки с ключом или кольцом для открывания. В экстренной ситуации они гораздо удобнее. Если же запас состоит из обычных жестяных банок, рядом с ними следует держать консервный нож.

FAQ

Сколько лет можно хранить тушенку?

Срок хранения тушенки зависит от производителя, технологии изготовления и упаковки. Промышленные мясные консервы в надлежащих условиях могут сохранять хорошее качество от 2 до 5 лет. Однако ориентироваться следует прежде всего на срок годности и условия хранения, указанные изготовителем на конкретной банке.

Какие консервы лучше купить впрок?

Для домашнего запаса практичны мясные и рыбные консервы, фасоль, нут, чечевица, горошек, кукуруза, готовые блюда в банках, а также часть овощных и фруктовых консервов. Лучше формировать разнообразный запас из продуктов, которые семья регулярно ест, и выбирать упаковки, не требующие открывания до холодильника.

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