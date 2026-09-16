В Германии приземлился российский правительственный самолет: что происходит

Российский самолёт. Иллюстративное изображение / © Reuters

Реклама

Утром в среду, 16 сентября, российский правительственный самолёт приземлился в аэропорту Кельн/Бонн, чтобы забрать из Германии сотрудников генерального консульства РФ в Бонне.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

Реклама

Представительница немецкого внешнеполитического ведомства Катрин Дешауэр заявила на правительственной пресс-конференции в Берлине, что Германия выдала соответствующее разрешение именно на вывоз сотрудников российского генерального консульства.

Реклама

Сколько именно человек покинули Германию этим рейсом, в МИД ФРГ не уточнили.

Речь идет о самолете Ил-96-300 с регистрационным номером RA-96018.

По данным Deutsche Welle, он вылетел из московского аэропорта Внуково утром и примерно в 9:43 приземлился в аэропорту Кёльн/Бонн.

Самолет РФ обогнал Польшу

Российский Ил-96 пробыл в аэропорту около трёх часов. Примерно в 12:39 он вылетел обратно в Москву.

Реклама

Как отмечает Deutsche Welle, по данным Flightradar, самолет вылетел из Внуково около 7:00. Поскольку прямой маршрут через территорию Польши был для него закрыт, он сначала направился в сторону Санкт-Петербурга.

Далее самолёт пролетел вдоль Финского залива, после чего в районе полуострова Виттов на острове Рюген впервые вошёл в воздушное пространство Германии.

Сначала информация о посадке российского самолета в Кёльне/Бонне официально не обнародовалась. Представительница аэропорта отказалась комментировать ситуацию, сославшись на то, что речь идет о военном рейсе. Федеральная полиция Германии также не подтверждала и не опровергала факт посадки.

Для рейса потребовалось специальное разрешение

Российским самолетам запрещено совершать полеты в страны Европейского Союза в рамках действующих ограничений. Поэтому для посадки Ил-96 в Кельне/Бонне российской стороне потребовалось специальное разрешение немецких властей.

Реклама

По словам представительницы МИД Германии, это разрешение было связано именно с необходимостью вывезти сотрудников российского генерального консульства в Бонне.

Закрытие генерального консульства РФ в Бонне

Прибытие российского самолета произошло накануне окончательного закрытия генерального консульства РФ в Бонне. Немецкое правительство ранее приняло решение прекратить его работу с 18 сентября.

Министерство иностранных дел Германии объяснило это решение мерами в ответ на попытку атаки беспилотниками на аэропорт Лейпциг/Галле. Берлин возложил ответственность за инцидент на Россию. Москва отрицает свою причастность. Немецкое правительство заявило о закрытии российского генерального консульства в Бонне как об одной из мер против России после этого инцидента.

При этом именно генеральное консульство РФ в Бонне фактически прекратило консульский прием ещё 1 сентября. Дипломатическое учреждение досрочно приостановило работу, а сотрудникам было поручено покинуть Германию.

В ответ на решение Берлина Россия объявила о закрытии генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Москва также объявила о приостановке работы филиала Гете-Института в России.

Напомним, расследование попытки нападения на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии привело к предполагаемому сотруднику российской военной разведки ГРУ, который, возможно, выполнял роль логиста операции.

Новости партнеров

Новости партнеров