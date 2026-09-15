Новый наплыв за лето: сколько военнообязанных украинцев оказалось в Германии

В Германии фиксируют рост числа мужчин-беженцев из Украины

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Несмотря на решение Европейского Союза разрешить въезд украинским мужчинам призывного возраста только при наличии специального разрешения от украинских властей, за последние три месяца в Германию прибыли еще около 6000 человек.

Об этом пишет немецкое издание Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

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По данным немецкого миграционного ведомства, количество военнообязанных украинцев в ФРГ постоянно росло в течение всего лета:

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Июнь: 413 633 человека;

Июль: 416 409 человек;

Август: 419 613 человек.

Таким образом, в августе в Германию прибыли более 3 тысяч украинцев этой категории.

Однако если рассматривать общее количество украинских беженцев в Германии, то этот показатель изменился лишь незначительно, несмотря на усиление российских авиаударов. В конце августа в Германии находились в общей сложности 1 358 212 человек, прибывших в связи с войной в Украине.

Для сравнения: в начале года эта цифра составляла 1 329 904 украинца, что свидетельствует об умеренном росте общего количества беженцев на фоне более существенного прироста именно среди мужчин призывного возраста.

Издание напоминает, что в конце июля Совет ЕС принял окончательное решение исключить украинских мужчин призывного возраста из правила, предоставляющего автоматическое право на защиту в рамках Европейского Союза.

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Как следствие, упрощенные правила въезда теперь будут применяться только к тем, кто уже прошел военную службу в Украине или был от нее освобожден. Подтверждение законного выезда из Украины или освобождения от военной службы теперь должно быть предоставлено в виде штампа в паспорте или официальной справки.

Согласно действующим украинским нормам, это, прежде всего, касается мужчин призывного возраста — в частности тех, кому от 23 до 60 лет — на которых распространяется запрет на выезд из страны.

В то же время, в СМИ признают, что, несмотря на введенные ограничения, юридические и практические нюансы пересечения границ ЕС пока оставляют возможность для дальнейшего прибытия этой категории украинских граждан в Германию.

Раньше мы писали, как украинские военные бегут с полигонов бундесвера в Германии и становятся дезертирами.

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Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

Также мы писали, что количество украинцев с временной защитой в ЕС снова выросло.

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