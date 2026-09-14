Мерц предупредил о решающих неделях в противостоянии с Россией: «Последствия будут беспрецедентными»

Мерц заявил о непреклонности поддержки Украины / © Associated Press

Реклама

Германия приложит все усилия для продолжения помощи Украине в противостоянии российскому вторжению. В общем, угроза для всей Европы сейчас чрезвычайно выразительна, поэтому страны должны консолидировать усилия.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Европейском арктическом саммите в Финляндии 14 сентября.

Реклама

Мерц заявил о решающих неделях противостояния с РФ

Политик подчеркнул, что европейское сообщество сейчас проходит сквозь ключевой этап войны.

Реклама

«Я не хочу оставлять никаких сомнений в том, что мое правительство делает все возможное, чтобы поддержать Украину в борьбе против этой агрессии… Я сделаю все возможное, чтобы сохранить нашу поддержку и убедить людей, что это в наших интересах», — заявил Мерц.

Он также добавил, что, скорее всего, сейчас мы видим решающие моменты, недели или месяцы впереди в защите свободы и мира Европы.

При этом он признает наличие внутренних дискуссий и определенных сомнений в поддержке Киева как среди немецких граждан, так и внутри ЕС в целом. Впрочем, при каждом обсуждении стороны снова осознают необходимость совместных действий по завершению войны.

«Мы обсуждаем это. Мы снова и снова приходим к тем же выводам: теперь мы должны стоять, пока эта ужасная война не закончится. Если Россия добьется успеха, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех нас, включая Германию. Именно поэтому я здесь твердо, четко стою и не желаю отступать ни на сантиметр. Сейчас наша историческая обязанность — сделать все возможное, чтобы помочь этой стране сохранить мир и свободу в Европе», — заявил канцлер ФРГ.

Реклама

Рютте о поддержке Украины и атаке РФ на поезд

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте жестко осудил российские обстрелы пассажирского поезда в Украине вблизи границы с Польшей. В ходе пресс-конференции 14 сентября в штаб-квартире Альянса он заявил, что эта атака на гражданскую инфраструктуру демонстрирует безысходность и отчаянность действий Кремля на фоне трудностей России в войне.

Рютте подчеркнул, что Владимир Путин ошибается, если считает, что такими агрессивными и опасными шагами вблизи территории НАТО сможет подорвать единство союзников или воспрепятствовать помощи. Ответом Альянса станет лишь усиление поддержки Украины, чтобы она имела все необходимое для защиты.

Новости партнеров