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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Мерц предупредил о решающих неделях в противостоянии с Россией: «Последствия будут беспрецедентными»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин приложит все усилия для продолжения поддержки Украины. Он также предупредил о серьезных последствиях возможной победы России для Европы.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Мерц заявил о непреклонности поддержки Украины

Мерц заявил о непреклонности поддержки Украины / © Associated Press

Германия приложит все усилия для продолжения помощи Украине в противостоянии российскому вторжению. В общем, угроза для всей Европы сейчас чрезвычайно выразительна, поэтому страны должны консолидировать усилия.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Европейском арктическом саммите в Финляндии 14 сентября.

Мерц заявил о решающих неделях противостояния с РФ

Политик подчеркнул, что европейское сообщество сейчас проходит сквозь ключевой этап войны.

«Я не хочу оставлять никаких сомнений в том, что мое правительство делает все возможное, чтобы поддержать Украину в борьбе против этой агрессии… Я сделаю все возможное, чтобы сохранить нашу поддержку и убедить людей, что это в наших интересах», — заявил Мерц.

Он также добавил, что, скорее всего, сейчас мы видим решающие моменты, недели или месяцы впереди в защите свободы и мира Европы.

При этом он признает наличие внутренних дискуссий и определенных сомнений в поддержке Киева как среди немецких граждан, так и внутри ЕС в целом. Впрочем, при каждом обсуждении стороны снова осознают необходимость совместных действий по завершению войны.

«Мы обсуждаем это. Мы снова и снова приходим к тем же выводам: теперь мы должны стоять, пока эта ужасная война не закончится. Если Россия добьется успеха, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех нас, включая Германию. Именно поэтому я здесь твердо, четко стою и не желаю отступать ни на сантиметр. Сейчас наша историческая обязанность — сделать все возможное, чтобы помочь этой стране сохранить мир и свободу в Европе», — заявил канцлер ФРГ.

Рютте о поддержке Украины и атаке РФ на поезд

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте жестко осудил российские обстрелы пассажирского поезда в Украине вблизи границы с Польшей. В ходе пресс-конференции 14 сентября в штаб-квартире Альянса он заявил, что эта атака на гражданскую инфраструктуру демонстрирует безысходность и отчаянность действий Кремля на фоне трудностей России в войне.

Рютте подчеркнул, что Владимир Путин ошибается, если считает, что такими агрессивными и опасными шагами вблизи территории НАТО сможет подорвать единство союзников или воспрепятствовать помощи. Ответом Альянса станет лишь усиление поддержки Украины, чтобы она имела все необходимое для защиты.

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