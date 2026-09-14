Украинцы в Германии / © ТСН

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Около полумиллиона украинцев в Германии получают помощь. Между тем, в соседних странах беженцы работают значительно чаще.

Такое заявление сделал представитель партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Рене Шпрингер в комментарии изданию BILD.

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По информации, оказавшейся в распоряжении немецких СМИ, в Германии 483 197 граждан Украины получают помощь Bürgergeld.

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По сообщению издания, данные о трудоустройстве украинцев предоставило правительство ФРГ в ответ на запросы Рене Шпрингера.

На основе данных Федерального агентства труда Шпрингер рассчитал, что уровень занятости украинских беженцев в Германии составляет 27,1%. По его словам, это значительно ниже, чем в ряде других европейских стран.

«Широко разрекламированный „турборежим трудоустройства“ федерального правительства провалился», — заявил Шпрингер BILD.

Политик от AfD требует прекратить выплачивать украинцам Bürgergeld и перевести их на более низкий уровень помощи в соответствии с Законом о выплатах искателям убежища.

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В то же время требование изменить систему выплат и оценка Шпрингера по поводу «провала» трудоустройства является политической позицией представителя AfD, а не выводом немецкого правительства.

Сколько украинцев в Германии работают

По данным на февраль 2026 года, в Германии 325 498 трудоспособных украинцев работали с обязательными вкладами в систему социального страхования. Еще 51 856 украинцев работали по схеме Minijob — так называемой «мини-работой».

По статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году уровень занятости украинцев в Германии составил 31%.

Для сравнения, в Польше работали 78% украинцев, в Литве — 72%, а в Великобритании — 69%. В Чехии, Дании и Нидерландах этот показатель превышал 60%.

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Почему украинцы в Германии медленнее находят работу

Экономисты называют несколько причин такого уровня занятости украинских беженцев в Германии. В частности, речь идет о недостаточной финансовой мотивации к трудоустройству. В отдельных случаях разница между доходом от работы и социальной помощью может быть недостаточно ощутима.

По данным Института исследований рынка труда и профессий (IAB), на которые ссылается издание, Германия больше некоторых соседних стран придерживается принципа «сначала язык». Многие украинцы сначала учатся на языковых и интеграционных курсах, а уже после этого начинают искать работу.

Еще одна проблема — уход за детьми. Большинство украинских беженцев в Германии — женщины, многие имеют детей, что может затруднять выход на работу.

На трудоустройство также оказывают влияние слабая ситуация на немецком рынке труда и небольшое количество доступных вакансий. Отдельной проблемой остаются сложности с признанием украинских дипломов и профессиональных квалификаций.

Сколько украинцам выплачивают в Германии

В 2026 году стандартная выплата Bürgergeld для одинокого человека составляет 563 евро в месяц. Расходы на жилье и отопление оплачиваются государством дополнительно.

Расходы Германии на поддержку украинцев значительны. Только в 2024 году страна выплатила гражданам Украины около 6,3 млрд. евро базового обеспечения.

В то же время, получение Bürgergeld само по себе не означает, что человек не работает: часть получателей может иметь доход от работы, который учитывается при расчете социальной помощи.

Что известно об AfD

Отметим, что «Альтернатива для Германии» (AfD) — правопопулистская немецкая партия, занимающая критическую позицию по поддержке Украины.

По данным немецких и других европейских разведывательных источников, на которые ранее ссылались другие СМИ, AfD получала поддержку со стороны России, в частности, для кампаний в социальных сетях.

Партия выступает за отмену санкций против РФ и возобновление поставок российских нефти и газа. Ее представители также пытались через суд добиться прекращения германской военной помощи Украине.

В предвыборной программе AfD на 2025 год будущее Украины связывалось с нейтралитетом и отказом от вступления в НАТО и ЕС. Как отмечал ранее The Independent, по этому вопросу позиция партии даже жестче позиции Дональда Трампа, который не требовал от Украины отказаться от европейской интеграции.

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