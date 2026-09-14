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Выплаты украинцам в Германии: в пророссийской AfD требуют изменений
В пророссийской AfD заявили о 483 тыс. украинцах на выплатах в Германии.
Около полумиллиона украинцев в Германии получают помощь. Между тем, в соседних странах беженцы работают значительно чаще.
Такое заявление сделал представитель партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Рене Шпрингер в комментарии изданию BILD.
По информации, оказавшейся в распоряжении немецких СМИ, в Германии 483 197 граждан Украины получают помощь Bürgergeld.
По сообщению издания, данные о трудоустройстве украинцев предоставило правительство ФРГ в ответ на запросы Рене Шпрингера.
На основе данных Федерального агентства труда Шпрингер рассчитал, что уровень занятости украинских беженцев в Германии составляет 27,1%. По его словам, это значительно ниже, чем в ряде других европейских стран.
«Широко разрекламированный „турборежим трудоустройства“ федерального правительства провалился», — заявил Шпрингер BILD.
Политик от AfD требует прекратить выплачивать украинцам Bürgergeld и перевести их на более низкий уровень помощи в соответствии с Законом о выплатах искателям убежища.
В то же время требование изменить систему выплат и оценка Шпрингера по поводу «провала» трудоустройства является политической позицией представителя AfD, а не выводом немецкого правительства.
Сколько украинцев в Германии работают
По данным на февраль 2026 года, в Германии 325 498 трудоспособных украинцев работали с обязательными вкладами в систему социального страхования. Еще 51 856 украинцев работали по схеме Minijob — так называемой «мини-работой».
По статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году уровень занятости украинцев в Германии составил 31%.
Для сравнения, в Польше работали 78% украинцев, в Литве — 72%, а в Великобритании — 69%. В Чехии, Дании и Нидерландах этот показатель превышал 60%.
Почему украинцы в Германии медленнее находят работу
Экономисты называют несколько причин такого уровня занятости украинских беженцев в Германии. В частности, речь идет о недостаточной финансовой мотивации к трудоустройству. В отдельных случаях разница между доходом от работы и социальной помощью может быть недостаточно ощутима.
По данным Института исследований рынка труда и профессий (IAB), на которые ссылается издание, Германия больше некоторых соседних стран придерживается принципа «сначала язык». Многие украинцы сначала учатся на языковых и интеграционных курсах, а уже после этого начинают искать работу.
Еще одна проблема — уход за детьми. Большинство украинских беженцев в Германии — женщины, многие имеют детей, что может затруднять выход на работу.
На трудоустройство также оказывают влияние слабая ситуация на немецком рынке труда и небольшое количество доступных вакансий. Отдельной проблемой остаются сложности с признанием украинских дипломов и профессиональных квалификаций.
Сколько украинцам выплачивают в Германии
В 2026 году стандартная выплата Bürgergeld для одинокого человека составляет 563 евро в месяц. Расходы на жилье и отопление оплачиваются государством дополнительно.
Расходы Германии на поддержку украинцев значительны. Только в 2024 году страна выплатила гражданам Украины около 6,3 млрд. евро базового обеспечения.
В то же время, получение Bürgergeld само по себе не означает, что человек не работает: часть получателей может иметь доход от работы, который учитывается при расчете социальной помощи.
Что известно об AfD
Отметим, что «Альтернатива для Германии» (AfD) — правопопулистская немецкая партия, занимающая критическую позицию по поддержке Украины.
По данным немецких и других европейских разведывательных источников, на которые ранее ссылались другие СМИ, AfD получала поддержку со стороны России, в частности, для кампаний в социальных сетях.
Партия выступает за отмену санкций против РФ и возобновление поставок российских нефти и газа. Ее представители также пытались через суд добиться прекращения германской военной помощи Украине.
В предвыборной программе AfD на 2025 год будущее Украины связывалось с нейтралитетом и отказом от вступления в НАТО и ЕС. Как отмечал ранее The Independent, по этому вопросу позиция партии даже жестче позиции Дональда Трампа, который не требовал от Украины отказаться от европейской интеграции.