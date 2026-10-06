Представительница Генпрокуратуры РФ Юлиана Алексеева / © скриншот с видео

Реклама

Генеральная прокуратура России официально обвинила граждан стран Балтии в якобы «приспешничестве нацистской Германии». В Москве заявили, что это принципиально для защиты государственных интересов РФ.

Об этом объявила официальная представительница Генпрокуратуры РФ Юлиана Алексеева.

Реклама

«По требованию Генпрокуратуры России, прибалтийские националисты признаны приспешниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа», — заявила Алексеева.

Реклама

По ее словам, юридическое установление этого факта имеет важное значение для сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации истории и «защиты национальных интересов нашей страны».

Заметим, что до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российские власти и медиа годами массово продвигали тезис о якобы «разгуле нацизма» и «притеснении русскоязычных» в стране. Этот фейк использовался как одно из оправданий грядущей агрессии.

Другие обвинения России в адрес стран Балтии

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в 2024 году обвинил страны Балтии в «нацизме». Аналитики ISW оценивали, что эти обвинения направлены на создание информационных условий для грядущей российской агрессии против НАТО. Кремль в то время все чаще использовал миф о «борьбе с нацизмом» как идеологическое оружие против Запада.

Заметим, летом 2026 года в Москве безосновательно обвинили Киев в планах запускать дроны по российской территории из Латвии. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подчеркнула, что страны Балтии никогда не предоставляли для этого своих территорий. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Литвы о непредоставлении своего воздушного пространства для ударов по РФ должны оценивать российские военные.

Реклама

В сентябре издание Wiadomosci написало, что Путин снова использует риторику о «защите» русскоязычных, нацелившись на страны Балтии. Это вызывает обеспокоенность по поводу возможного повторения крымского сценария, вероятно, в латвийском городе Даугавпилс. По мнению экс-посла Польши Ежи Марека Новаковского, слова Москвы о якобы «нарушении прав» нацменьшинств являются элементом нагнетания напряженности и потенциальным поводом для разжигания конфликта между Россией и НАТО.

Новости партнеров

Новости партнеров