Песков вновь придумал участие Литвы в ударах по РФ
Российские власти пытаются подвергнуть сомнению позицию Литвы относительно непричастности стран Балтии к запускам беспилотников по территории РФ.
Утверждение Литвы о том, что страны Балтии не предоставляют Украине воздушное пространство для ударов по РФ, должны оценивать российские военные.
Об этом дерзко заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
«Это должны оценивать наши (российские — Ред.) специалисты, у них же есть точные данные. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали», — сказал он в комментарии пропагандистам РФ.
Напомним, премьер-министр Литвы Инга Ругинене 1 июня заявила, что страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территорию для ударов беспилотников по целям в России.
Ранее РФ обвинила Украину в якобы подготовке ударов беспилотниками по территории страны-агрессора. Более того, в Москве утверждают, что якобы «Киев убедил Ригу» и якобы дроны будут запускать из Латвии.
