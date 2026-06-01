В Кремле завуалировано пригрозили Литве / © Associated Press

Утверждение Литвы о том, что страны Балтии не предоставляют Украине воздушное пространство для ударов по РФ, должны оценивать российские военные.

Об этом дерзко заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

«Это должны оценивать наши (российские — Ред.) специалисты, у них же есть точные данные. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали», — сказал он в комментарии пропагандистам РФ.

Напомним, премьер-министр Литвы Инга Ругинене 1 июня заявила, что страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территорию для ударов беспилотников по целям в России.

Ранее РФ обвинила Украину в якобы подготовке ударов беспилотниками по территории страны-агрессора. Более того, в Москве утверждают, что якобы «Киев убедил Ригу» и якобы дроны будут запускать из Латвии.

