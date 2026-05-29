По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовится к дополнительной мобилизации. Речь идет о не менее десятках тысяч новых солдат. Как отмечает украинский президент, в первую очередь это направлено на компенсацию особо высоких потерь российской армии на фронте. Но напомним, как в апреле Зеленский также предполагал, что ограничение доступа к соцсетям в РФ связано с тем, чтобы не было бунтов прежде всего из-за всеобщей мобилизации, чтобы повторить либо большое наступление на Украину либо на страны Балтии.

Тогда министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подверг критике заявление Владимира Зеленского, так как оно, по его словам, не отвечало оценке угроз и разведданным страны. Глава парламентского комитета по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон вообще обвинил украинское руководство в распространении российских нарративов. Но чуть более чем через месяц оценки европейских разведок изменились.

На днях The Wall Street Journal, ссылаясь на главу дипломатии ЕС Каю Каллас, а также представителей европейских разведывательных и военных ведомств, в своей статье подчеркнула, что Путину нужно будет как-то оправдывать обязательную мобилизацию в РФ, без которой ему не обойтись, поэтому линейность войны может измениться. Россия может атаковать страны Балтии, острова Готланд и Борнхольм, или использовать архипелаг Шпицберген. На днях о том, что Путин стремится развязать более широкий конфликт в Европе, также предупредила и директор британского агентства по вопросам разведки, кибернетики и безопасности Энн Луиза Кист-Батлер, подчеркивая объединение России и Китая против Запада.

Так почему европейские разведки именно сейчас начали серьезно воспринимать российскую угрозу? Что изменилось? И к чему на самом деле готовится Путин? Читайте в материале ТСН.ua.

Тревоги, дроны и угрозы: дестабилизация стран Балтии

В интервью CNN глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что в течение следующих 4-5 месяцев Путин, возможно, больше не сможет вести переговоры с позиции силы на фоне тупика на поле боя и экономического, военного и общественного давления внутри России.

«Я больше не слышу разговоров о полной победе. Люди (в Кремле) признают, что ситуация на украинском поле боя складывается не очень хорошо», — сказал Розин, добавив, что Москва теряет больше людей, чем может завербовать.

По словам Энн Луизы Кист-Батлер, за более чем четыре года полномасштабной войны убитыми Россия потеряла 500 тыс. солдат. В настоящее время ежемесячные российские потери убитыми и тяжелоранеными — 35 тыс. В конце марта в ГУР заявляли, что рекрутировать Кремлю удается 30-40 тыс. ежемесячно. По оценкам западных аналитиков, от месяца к месяцу ситуация разная, однако уже несколько месяцев Россия теряет солдат больше, чем успевает мобилизовать. Об этом говорил и Владимир Зеленский.

Так что без дополнительной мобилизации Путину не обойтись. И европейские страны-члены НАТО уже не уверены, что Кремль не попытается начать еще одну победную войну против восточного фланга Альянса. Европейские армии не имеют столь много опыта, в отличие от Сил обороны Украины, в ведении современной войны с массовым применением дроновых технологий. Поэтому в Москве действительно могут решить бросить новых мобилизованных против одной из стран Балтии или попытаться устроить масштабные провокации в Балтийском море, протестовав таким образом статью 5 НАТО. К тому же Путин видит позицию Трампа по поводу обязательств США защищать Европу.

Европейские разведки не зря бьют тревогу. Уже несколько месяцев Россия реализует кампанию по безопасной и политической дестабилизации в странах Балтии, намеренно перенаправляя украинские дроны в воздушное пространство стран-членов восточного фланга НАТО, используя джемминг (глушение GPS-сигнала) и спуфинг (подмену GPS-координат фальшивыми сигналами). Из-за этого на прошлой неделе высшие должностные лица Литвы спускались в укрытие после предупреждения о дронах вблизи воздушного пространства страны. А в Латвии после того, как украинские дроны, которые Россия намеренно направила в воздушное пространство страны и два из которых попали в нефтебазу, даже «пало» правительство и разгорелся политический кризис.

«Мы наблюдаем сознательные попытки направить беспилотники в страны Балтии, а затем распространять пропагандистские сообщения и ложные обвинения в том, что страны Балтии принимают участие в атаках на цели в России», — заявлял министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, добавив, что это прямое следствие войны России против Украины и соучастия в ней Беларуси.

Что задумали в Кремле: направления возможной атаки

В середине мая Служба внешней разведки (СВР) РФ обвиняла Украину в подготовке ударов с территории Латвии. Еще раньше в Кремле распространяли ложь, что страны Балтии и Финляндия дают украинским БпЛА возможность пролета над своей территорией для нанесения ударов по целям в России, прежде всего по нефтепереработке и портам. Москва даже угрожала силовым ответом по восточному флангу НАТО.

«Де-факто продолжается практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на Востоке», — заявлял глава СВР РФ Сергей Нарышкин.

В силовых ведомствах стран Балтии комментировали Reuters, что ситуация в регионе не изменилась, а агрессивную риторику России там рассматривают преимущественно как внутреннюю, чтобы сосредоточить внимание россиян на якобы разжигающих войну европейцах и скрыть собственные проблемы по противодействию украинским БпЛА. В то же время, по словам заместителя главы литовского регулятора связи Дариуса Кулесюса, в Калининграде существенно увеличилось количество антенн для GPS-спуфинга, и теперь зона покрытия достигает 450 км от эксклава.

Эксперты, в частности Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), уже давно предупреждают, что Россия накачивает Калининград ракетными системами с прицелом на блокировку Сувалкского коридора — 65-километровой полосы земли, соединяющей Калининград с Беларусью. ТСН.ua уже отмечал, что, наверное, не зря Кястутис Будрис публично предупреждал, что у НАТО есть возможности для уничтожения российских военных объектов в Калининграде, если возникнет такая необходимость — сравнять с землей российские ракетные и базы противовоздушной обороны.

Так же уже достаточно долгое время эксперты предупреждают (европейские аналитические центры проводили серию соответствующих военных симуляций) о возможных агрессивных действиях России в отношении островов Борнхольм (Дания) и Готланд (Швеция), которые являются ключом для контроля над Балтийским морем. Также директор британского агентства по вопросам разведки, кибернетики и безопасности Энн Луиза Кист-Батлер в своем недавнем выступлении упомянула о сотрудничестве России и Китая, в частности, в Арктике. Эксперты предупреждают, что угроза также может исходить с Кольского полуострова, где базируется ядерный подводный флот России, которая также в своих целях может использовать и архипелаг Шпицберген.

При этом в пятницу, 29 мая, Россия в очередной раз «напомнила», что под угрозой находится весь восточный фланг НАТО. Российский дрон типа «Герань-2» попал в 10-этажное здание в румынском городе Галац. Два человека были госпитализированы, 70 — эвакуированы. Глава МИД страны Оана Цой заявила, что это повод для применения статьи 4 НАТО, которая предусматривает консультации с союзниками, и вызвала посла России в министерство, чтобы сообщить о мерах, которые Румыния предпримет на дипломатическом уровне.

Румынские военные не смогли сбить российский «Шахед» из-за нехватки времени — 4 минуты — на реагирование и ряд законодательных ограничений мирного времени. Это первый случай, когда попадание российского дрона по жилому дому в Румынии, которая является членом НАТО, привело к серьезным последствиям. Президент страны Никушор Дан призвал союзников предоставить Румынии дополнительные средства для противодействия беспилотникам. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь выразил готовность тесно сотрудничать с Румынией, чтобы усилить защиту от таких угроз.

