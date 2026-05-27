Москва не хочет дипломатии: Зеленский предупредил о масштабной мобилизации в России

Начальник Генштаба Андрей Гнатов, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Владимир Зеленский

Российское военное и политическое руководство планирует в ближайшее время существенно увеличить численность своего оккупационного контингента на территории Украины, что свидетельствует о нежелании Кремля завершать войну дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Новая мобилизация в РФ и отказ от дипломатии

По данным украинской разведки, которые постоянно обновляются благодаря внутренним источникам в РФ, политическое руководство государства-агрессора поставило четкую задачу существенно увеличить свой оккупационный контингент.

«Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре», — заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что речь идет о привлечении как минимум десятков тысяч новых военных, чтобы компенсировать особо высокие потери российской армии на украинских территориях. С этой целью российские власти уже заметно активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений.

Президент подчеркнул, что такие шаги Кремля являются прямым доказательством его подлинных намерений: «Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится».

Украина планирует передать все существующие разведданные международным партнерам, чтобы усилить давление на агрессора и заставить Россию завершить эту войну с помощью имеющихся у мира рычагов влияния.

Ситуация на фронте и успешные «дальнобойные санкции»

Кроме планов врага, во время детального совещания по состоянию украинской обороны глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Основное внимание было уделено ситуации и вариантам действий в Харьковской области — прежде всего на Купянском направлении, а также развитию событий в Донецкой области, на Запорожье и в целом на южном фронте. По результатам боевой работы президент особо отметил воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, а также 1-го и 425-го отдельных штурмовых полков.

Также на совещании обсудили результаты применения украинских средств поражения по стратегическим военным и экономическим объектам на территории страны-агрессора. Владимир Зеленский назвал эти атаки «дальнобойными санкциями», отметив успешную работу украинских сил по российской нефтяной отрасли. В частности, речь идет о результативных ударах по нефтеперерабатывающим комплексам, расположенным в Туапсе и других российских регионах.

