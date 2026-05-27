Лукашенко и Путин. / © Associated Press

Реклама

Похоже, Минск и Москва выдвигают условия, чтобы оправдать осуществление Россией ударов беспилотников по Украине с территории Беларуси.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление генерал-лейтенанта Совбеза Беларуси Александра Вольфовича о том, что якобы белорусские войска «зафиксировали» 116 попыток украинских БПЛА пересечь международную границу с республикой в течение последней недели. Он утверждал: будто некоторые дроны даже пытались атаковать белорусскую пограничную инфраструктуру.

Реклама

Аналитики ISW отмечают, что эти заявления Вольфовича прозвучали на фоне недавних предупреждений Киева о том, что Россия давит на Беларусь, чтобы та провела операции против Украины или неуказанного государства НАТО.

«Беларусь вряд ли начнет наземное вторжение против Украины. ISW независимо не наблюдала и не подтверждала ни одного наращивания белорусских сил на белорусско-украинской границе, которого было бы достаточно для наземного вторжения. России также не хватает резервов, необходимых для поддержки белорусских войск при наземном вторжении в Украину», — говорится в отчете Института.

Удары дронами из Беларуси

Впрочем, считают аналитики, РФ может использовать заявленные случаи присутствия беспилотников ВСУ в воздушном пространстве Беларуси, чтобы оправдать использование территории этой страны для осуществления «ответных ударов» против Украины. Ведь территория республики позволит россиянам совершать непрерывные удары БпЛА по украинским наземным линиям связи на западе и северо-западе страны. Пока их российские дроны не могут легко поразить с точностью и большой полезной нагрузкой.

Американские специалисты считают, что способность российской армии использовать территорию Республики Беларусь для осуществления ударов может позволить «Шахедам» и «Молниям» атаковать проходящую через западные украинские области автомагистраль М-06, включая ключевые маршруты поставки из Польши в Украину и железную дорогу, соединяющую две страны.

Реклама

Российские войска уже атакуют западные области со своей территории, но запуск беспилотников из Беларуси позволит оккупантам использовать дистанционно управляемые «Шахеды» и «Молнии», что повысит их точность и способность поражать движущиеся цели вдоль украинских ЛНК.

Украинские чиновники сообщили, что базирующийся в Беларуси российский оператор БплА 22 декабря 2025-го нанес удар «Шахедом», управляемым FPV, по украинскому грузовому поезду вблизи Коростеня в Житомирской области (приблизительно в 50 километрах южнее белорусской границы).

«Заявления Вольфовича и недавние украинские предупреждения по Беларуси свидетельствуют о том, что Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Минска в собственных военных целях. В частности, для ударов по стратегически важным объектам глобального надзора в тылу западной Украины», — подытожили в ISW.

Напомним, на днях Минск обвинил Украину в попытках атак на Беларусь. В ГПСУ назвали эти заявления абсурдными. Ведь РФ использует территорию республики и других соседних государств для пролета своих ударных дронов в направлении Украины.

Реклама

В свою очередь командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что определены первые 500 целей на территории Беларуси. Их могут атаковать, если режим Александра Лукашенко решит поддержать Россию в войне.

Дата публикации 10:19, 23.05.26 Количество просмотров 108 Наступление с севера-2026: решится ли Лукашенко окончательно вступить в войну?!

Новости партнеров