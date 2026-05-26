В Украине есть специальная надбавка к пенсии: кто имеет право на дополнительные выплаты

В Украине пенсионеры, самостоятельно ухаживающие за детьми или внуками до 18 лет, могут получить прибавку к пенсии на каждого ребенка.

Одна из местных властей напомнила, что, согласно действующему законодательству, пенсионеры, не работающие и удерживающие детей до 18 лет, имеют право на дополнительные деньги. Их начисляют надбавку в размере 150 грн. дополнительно к пенсиям по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

Важное условие — на ребенка не должны выплачиваться другие социальные выплаты или пенсия от государства.

Для оформления доплаты следует обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и написать заявление. Вместе с ним необходимо подать:

паспорт,

идентификационный код, трудовую книжку,

свидетельство о рождении ребенка,

справку уполномоченных органов с места жительства о пребывании на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

После проверки документов Пенсионный фонд решает, назначать ли надбавку.

Важно то, что доплату выплачивают только до достижения ребенком 18 лет и только при условии, что пенсионер официально не работает. Если человек трудоустраивается или открывает ФЛП, то выплату сразу отменяют.

Кроме того, пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд об изменении своего статуса. Если этого не сделать, а деньги продолжат поступать, излишне выплаченные средства могут потребовать вернуть.

Напомним, в Украине пенсионеры имеют полное право на всевозможные дополнительные выплаты, бонусы и надбавки к своему основному обеспечению. Однако не все виды доплат начисляются государственными органами в автоматическом режиме. Из-за банального отсутствия официального заявления или неполного пакета предоставленных документов граждане ежемесячно теряют сотни гривен.

