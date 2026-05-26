Население мира может резко сократиться / © Pexels

Реклама

Население Земли, которое сейчас превышает 8,3 миллиарда человек, в течение следующих десятилетий может резко сократиться. Ученые смоделировали сценарий, при котором человечество потенциально может потерять половину своей численности в условиях масштабных глобальных кризисов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Над исследованием работали исследователи из Миланского университета, которые проанализировали примерно 12 тысяч лет демографической истории человечества — от эпохи неолита до современности.

Реклама

На основе полученных данных ученые создали математическую модель, которая воспроизводит закономерности роста населения в разные исторические периоды. Она учитывает, что иногда человечество росло медленно и стабильно, а в отдельные этапы — очень стремительно.

По словам авторов исследования, нынешняя глобальная траектория не указывает на неизбежный коллапс. Однако они решили отдельно проанализировать так называемый «худший сценарий», в котором экологические и ресурсные ограничения резко сокращают возможности Земли поддерживать нынешнее количество населения.

Исследователи предположили ситуацию, при которой «устойчивая емкость» планеты — то есть максимальное количество людей, которых Земля может обеспечивать ресурсами в долгосрочной перспективе, — падает примерно до двух миллиардов человек. При таких условиях модель прогнозирует быстрое сокращение населения мира, и человечество потенциально может уменьшиться вдвое уже примерно к 2064 году.

Авторы работы подчеркнули, что не считают этот сценарий точным прогнозом будущего. Они называют его «иллюстративным математическим сценарием», который демонстрирует, насколько чувствительной может быть демографическая система к резким глобальным изменениям.

Реклама

Среди факторов, которые теоретически могут привести к такому развитию событий, ученые назвали климатический коллапс, масштабные пандемии, глобальные конфликты и дефицит ресурсов. Исследователи также упомянули глобальное потепление, пандемию COVID-19 и падение рождаемости среди факторов, которые вызывают беспокойство.

В работе также упоминается один из самых известных демографических сценариев прошлого века — так называемый сценарий «судного дня», предложенный в 1960 году. Тогда предполагалось, что население Земли может расти почти бесконтрольно, что могло привести к массовому вымиранию. Однако современные исследователи отмечают, что человечество избежало такого развития событий, поскольку уровень рождаемости в мире начал постепенно снижаться.

В то же время проблема низкой рождаемости также вызывает беспокойство у исследователей. В прошлом году другое исследование показало, что для долгосрочного сохранения численности населения может потребоваться уровень рождаемости 2,7 ребенка на одну женщину. Ранее достаточным показателем считали 2,1.

Для сравнения, в Великобритании средняя рождаемость составляет 1,41 ребенка на женщину, а в США — 1,62. Ученые опасаются, что дальнейшее снижение этих показателей может привести к дефициту трудоспособного населения и увеличению нагрузки на системы здравоохранения и пенсионное обеспечение.

Реклама

О рисках демографического спада неоднократно говорил и Илон Маск. Он заявлял, что низкая рождаемость может привести к нехватке работников, росту долговой нагрузки и давлению на системы здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Напомним, китайские ученые провели эксперимент с использованием искусственных человеческих эмбрионов, созданных из стволовых клеток. Для исследования их отправили на космическую станцию «Тяньгун».

Новости партнеров