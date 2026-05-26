Оля Полякова призналась, почему отговаривает 21-летнюю дочь от рождения детей в ближайшее время
Звезда назвала возраст, когда считает материнство целесообразным.
Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о разговорах с дочерью Машей о материнстве и призналась, готова ли в ближайшее время стать бабушкой.
Несмотря на то, что артистка тепло относится к избраннику 21-летней дочери, иностранцу Эдену Пассарелли, к пополнению в семье она пока относится довольно категорично. По словам Поляковой, она уже прямо озвучила Маше свою позицию относительно рождения детей в молодом возрасте.
Свое мнение звезда объяснила личным опытом. Оля вспомнила, что старшую дочь родила в 26 лет, а младшую — в 33. Артистка убеждена: за это время она сама очень изменилась и стала совсем другой мамой.
«Зачем?! Я ей сказала: до 30 лет даже не думай. У меня двое детей Ну это разные люди. Одну я била, давила, а вокруг второй бегала. Мы, конечно, посмотрим, какая лучше, потому что пока что лучше та, которую била. Это все шутки. Но если ты готов к ребенку, то ты не можешь быть готовым к 30 годам», — с юмором отметила Полякова в фотоблоге.
Певица также призналась, что в младшем возрасте ей не хватало внутренней зрелости и терпения. Именно поэтому она убеждена, что материнство требует не только желания, но и готовности к ответственности. Поэтому пока Оля Полякова не спешит примерять на себя статус бабушки.
«Ты сама ребенок, ты не умеешь держать себя в руках. Есть сознательные мамы, которые могут это, но я не была такая. Поэтому надо созреть», — пояснила артистка.
Напомним, недавно Оля Полякова на фоне слухов о конфликте с Машей Ефросининой публично обратилась к ней.