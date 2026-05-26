На Україну сунуть холоди: де пройдуть дощі і збережеться літнє тепло

В Україні 26 травня прогнозують вітряну погоду з різкими температурними контрастами. У деяких регіонах пройдуть дощі й похолоднішає, а в інших утримається літнє тепло.

Про це повідомиляє синоптикиня Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні — що прогнозують синоптики

У вівторок у низці областей очікується пориви вітру та дещо прохолодніша погода.

«На Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині повітря буде свіжим, протягом дня лише +17+19 градусів», — зазначила Наталка Діденко.

За даними синоптикині, у більшості західних областей термометри покажуть +23…+26 градусів, а на решті території країни прогнозується в межах +20…+24 градусів. Суха погода переважатиме на заході та у більшій частині південних областей. Водночас опади ймовірні на півночі й сході, а ближче до вечора дощі дістануться також Запоріжжя та центру України.

«На Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті +25+28 градусів. У більшості західних областей +23+26 градусів. Рвучкий, часом навіть сильний, північно-західний вітер», — додала вона.

В Укргідрометцентрі уточнюють, що 26 травня переважатиме мінлива хмарність. Невеликі короткочасні денні дощі можливі лише місцями у північних і східних регіонах, а також на Полтавщині, Дніпропетровщині та Черкащині.

Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Нічна температура в країні коливатиметься в межах 11–16° тепла. Вдень повітря прогріється до 21–26° тепла, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до літніх +30°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Окремо синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні погодні умови. В денні години по всій Україні, крім Закарпатської області, прогнозуються сильні пориви вітру до 15–20 м/с.

Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Фахівці зазначають, що пориви вітру можуть ускладнити рух автомобільного транспорту, а також роботу будівельних, комунальних та енергетичних підприємств.

