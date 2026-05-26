Ормузька протока / © Associated Press

Сполучені Штати та Іран досягли домовленості щодо відкриття Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню на 60 днів.

Про це повідомляють The New York Times.

За даними видань, сторони підготували проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який ще має бути схвалений іранською стороною.

Американський чиновник зазначив, що документ передбачає продовження перемир’я на два місяці, протягом яких планується узгодити остаточну угоду щодо завершення бойових дій.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вже є домовленість щодо відкриття Ормузької протоки.

«На столі є досить тверда домовленість щодо відкриття протоки та часткового вирішення ядерного питання», — наголосив він.

Водночас президент США Дональд Трамп підкреслив, що остаточних рішень поки не ухвалено і процес триває.

Згідно з проєктом документа, після підписання Іран має відновити судноплавство через Ормузьку протоку до довоєнного рівня протягом 30 днів.

Також передбачається, що США, Іран та союзники одночасно оголосять про припинення бойових дій на всіх напрямках, зокрема в Лівані.

Іранська сторона, за даними джерел, пропонує поетапну реалізацію домовленостей.

Зокрема, йдеться про можливе розмороження 12 мільярдів доларів іранських активів, після чого має початися розмінування та зняття морської блокади портів.

Втім, підходи сторін до ядерного питання суттєво відрізняються.

Іран наполягає на подальших переговорах, тоді як США вимагають повної відмови від ядерної зброї та ліквідації запасів високозбагаченого урану.

Ринки вже відреагували на новини: ціни на нафту Brent знизилися на 5,7% до 97,69 долара за барель, а фондові індекси в Азії зросли.

Експерти, однак, закликають не поспішати з висновками щодо стабільності домовленостей.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не очікує швидкої мирної угоди з Іраном.

Ми раніше інформували, що американський високопоставлений чиновник заявив, що Іран більш схильний до компромісів, ніж до початку військової кампанії.

