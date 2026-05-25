Трамп змінив свою риторику щодо Ірану: що заявляє тепер

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не чекає швидкої угоди з Іраном. Він каже, що переговори йдуть конструктивно, але поспішати не треба, щоб не припуститися помилок.

Про це американський лідер повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, передає BILD.

Трамп зазначив, що вже надав відповідні вказівки своїй переговорній групі.

Реклама

«Час на нашому боці. Помилок бути не повинно!» — заявив Трамп.

Така позиція Трампа відрізняється від того, що він говорив раніше. Раніше президент США, навпаки, закликав Тегеран квапитися і попереджав, що час Ірану збігає.

За даними ЗМІ США, влада Ірану ще кілька днів узгоджуватиме свою позицію. Головна суперечка на переговорах зосереджена навколо ядерної програми. Також майбутня угода має змусити Тегеран відкрити Ормузьку протоку та вивезти або знищити збагачений уран.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив можливість досягнення домовленостей найближчим часом, проте наголосив на обов’язковій умові для Вашингтона — документ має гарантувати право Ізраїлю на самооборону.

Реклама

Повідомляється, що Іран наразі утримується від розголошення деталей переговорного процесу. Натомість іранське державне агентство Irna навело позицію президента країни Масуда Пезешкіана, який окреслив межі можливих поступок. За словами Пезешкіана, у питаннях «честі і гідності» країни компромісів з боку Тегерана не буде.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США дала Ірану від п’яти до семи днів для завершення переговорів та укладення остаточної мирної угоди між країнами.

Також ми писали, що Дональд Трамп і прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели напружену телефонну розмову через різні погляди на подальшу війну з Іраном та можливість дипломатичних домовленостей.

До слова, американський високопоставлений чиновник заявив, що Іран більш схильний до компромісів, ніж до початку військової кампанії.

Реклама

Новини партнерів