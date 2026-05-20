Переговори з Іраном завершуються: Трамп знову вдався до погроз

Президент США Дональд Трамп поновив свої погрози ударити по Ірану, якщо не буде досягнуто мирної угоди. У Тегерані заявили, що війна вийде за межі Близького Сходу у разі відновлення бойових дій.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми знаходимося на завершальній стадії щодо Ірану. Побачимо, що буде. Або ми укладемо угоду, або ми збираємося робити деякі речі, які будуть трохи неприємними, але, сподіваюся, цього не станеться», — сказав він журналістам.

При цьому американський президент спробував своєрідно пом’якшити свої погрози Ірану.

«В ідеалі я хотів би бачити мало вбитих людей, а не багато… Можливо, нам доведеться дуже сильно вдарити по них… але, можливо, й ні» — сказав він.

Тегеран, зі свого боку, звинуватив Трампа у бажанні відновити війну та пригрозив відповісти на будь-які удари атаками за межами Близького Сходу.

«Якщо агресія проти Ірану повториться, війна цього разу вийде за межі регіону», — йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції.

Спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф, головний переговірник Ірану, заявив в аудіозверненні в соціальних мережах, що «очевидні та приховані дії ворога» свідчать про те, що американці готують нові атаки.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що він був близький до того, щоб наказати провести нові атаки, але утримався, щоб дати час для переговорів.

Нагадаємо, раніше американський президент оголосив дедлайн для Ірану, щоб завершити переговори.

