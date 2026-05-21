Трагедія "Титаніка": історія собак на борту, про яку мало хто знав, зворушила людей (фото)

Титанік / © Pixabay

Понад століття після катастрофи «Титаніка» історії пасажирів легендарного лайнера продовжують викликати сильні емоції у людей по всьому світу.

Про це йдеться у матеріалі Вoredpanda.

Нову хвилю обговорень спричинило відео користувачки TikTok після відвідин музею Titanic Museum Attraction у штаті Теннессі.

У ролику показали стенд із фотографіями собак, які подорожували «Титаніком» разом із власниками.

Історія собак на борту знову зворушила людей через понад 100 років Фото Wikimedia

На борту лайнера перебували 12 собак різних порід, які належали переважно пасажирам першого класу. Для тварин навіть були облаштовані спеціальні вольєри та місця для утримання.

Однак під час евакуації пасажирам наказали залишити домашніх улюбленців через обмежену кількість місць у рятувальних шлюпках.

Вижити вдалося лише трьом собакам — усі вони були маленьких порід і перебували в каютах власників. Господарі змогли загорнути їх у ковдри або сховати під верхнім одягом та пронести на шлюпки.

Собаки, яких врятували

Серед врятованих були померанський шпіц на ім’я Lady, який належав пасажирці Маргарет Гейс, а також пекінес Sun Yat Sen, власниками якого були Генрі та Майра Гарпер.

Пекінес Sun Yat Sen Фото Wikimedia

Історія ще однієї пасажирки особливо вразила користувачів соцмереж. Йдеться про Анн Елізабет Ішем, яка подорожувала з великим догом. Через розмір тварини собаку не дозволили взяти до шлюпки, і жінка відмовилася залишати свого улюбленця. Пізніше її тіло знайшли поруч із собакою.

Реакція Мережі

У TikTok користувачі масово зізнавалися, що раніше навіть не замислювалися над тим, що на «Титаніку» були домашні тварини.

«Тварини, мабуть, були дуже налякані та не розуміли, що відбувається», — написав один із коментаторів.

«Я навіть не думав про собак на «Титаніку», — написав один користувач, а інший додав: «Я б теж не пішов без свого улюбленця».

«Там був німецький дог. Я не пам’ятаю імені власниці, але вона відмовилася сідати в рятувальний шлюп без свого собаки. Вони разом так і потонули», — написав ще один користувач.

Священники відмовилися від місць у рятувальних шлюпках

Окрім історій про собак, відвідувачів музею зворушили розповіді про священників, які відмовилися від місць у рятувальних шлюпках, щоб допомагати іншим пасажирам.

Зокрема, британський священник Томас Байлз під час катастрофи допомагав людям вибиратися з нижніх палуб, відмовився від рятувального жилета та до останнього читав молитви для пасажирів.

Також увагу користувачів привернула історія китайського пасажира Фан Ланга, який вижив після катастрофи, тримаючись за дерев’яні двері у крижаній воді. Після переїзду до США він десятиліттями приховував, що був одним із тих, хто пережив загибель «Титаніка».

Історія про собак та маловідомих героїв лайнера знову нагадала людям, чому трагедія «Титаніка» й досі залишається однією з найемоційніших катастроф в історії людства.

