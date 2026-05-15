Тіммі загинув? : біля узбережжя Данії знайшли мертвого кита

Горбатий кит. Ілюстративне зображення / © Panga MX/YouTybe

У п’ятницю, 15 травня, біля данського острова Ангольт було виявлено мертвого кита. Існує припущення, що загиблою твариною є врятований раніше горбатий кит Тіммі, який раніше викинувся на мілину біля узбережжя Німеччини.

Про це пише видання Tagesspiegel.

За інформацією Данського агентства з охорони навколишнього середовища, тварина лежить приблизно за 75 метрів від узбережжя і, ймовірно, мертва вже деякий час.

Кит лежить на глибині приблизно один-два метри животом догори.

Голова Управління охорони природи Ангольта Мортен Абільдстрем, який оглянув тварину, підтвердив, що морський ссавець є горбатим китом. З його хвостового плавника було взято зразок тканини, який відправлять до Німеччини, а також відповідним данським експертам та дослідницьким установам.

Результат аналізу повинен підтвердити або заперечити, чи дійсно загинув раніше врятований горбатий кит Тіммі. Відомо, що на тілі мертвого кита не було знайдено GPS-передавача, який був у Тіммі.

Морський біолог Фабіан Ріттер додав, що визначити, чи справді загинув знаменитий кит, можна за допомогою порівняння хвостових плавників. Для цього знадобиться якісна фотографія цієї частини тіла загиблого кита із фото плавника Тіммі.

За словами фахівця, китова дволопатка дуже індивідуальна і її можна порівняти з людським відбитком пальця. Для отримання якісного фото, ймовірно, доведеться провести підводну зйомку.

Порятунок кита Тіммі — що відомо

Горбатий кит, якому дали ім’я Тіммі, п’ять тижнів лежав на мілині в Балтійському морі біля острова Пель поблизу узбережжя Німеччини. Його евакуацію профінансували двоє німецьких бізнесменів після того, як кілька попередніх спроб вивезти тварину у відкрите море зазнали невдачі.

Кита завантажили на спеціальну баржу, яка відвезла його до глибоких вод Північного моря. Відтоді його місцезнаходження, стан та чи живий він абсолютно невідомі.

