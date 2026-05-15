На всій території України оголошено повітряну тривогу: що загрожує

Росіяни підняли в повітря бомбардувальники МіГ-31.

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері в п’ятницю, 15 травня, на всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт російського бомбардувальників МіГ-31, які є носіями ракет «Кинджал».

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47м2 комплексу «Кинджал» становить загрозу для всіх регіонів країни.

Моніторингові канали повідомили про декілька російських бортів у повітрі, які виконали маневр пуску.

Очевидно, російські МіГ-31 виконали імітацію запуску ракет, оскільки повітряні цілі так і не були зафіксовані.

Нагадаємо, раніше ввечері 15 травня у Києві оголосили вже п’яту цього дня повітряну тривогу. Тоді було зафіксовано рух безпілотників у низці областей.

У ніч проти 15 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили або подавили одну ворожу ракету Х-35 та 130 безпілотників різних типів.

