ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1577
Время на прочтение
1 мин

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога: что угрожает

Россияне подняли в воздух бомбардировщики МиГ-31.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Вечером в пятницу, 15 мая, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российского бомбардировщиков МиГ-31, которые являются носителями ракет «Кинжал».

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47м2 комплекса «Кинжал» представляет угрозу для всех регионов страны.

Мониторинговые каналы сообщили о нескольких российских бортах в воздухе, которые выполнили маневр пуска.

Очевидно, российские МиГ-31 выполнили имитацию запуска ракет, поскольку воздушные цели так и не были зафиксированы.

Напомним, ранее вечером 15 мая в Киеве объявили уже пятую в этот день воздушную тревогу.Тогда было зафиксировано движение беспилотников в ряде областей.

В ночь на 15 мая Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили одну вражескую ракету Х-35 и 130 беспилотников различных типов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1577
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie