Жуткая авария в Днепре: авто разлетелось на части после удара в остановку с людьми (видео)
В Днепре автомобиль на большой скорости влетел в остановку. Авто разорвало на части.
В Днепре на улице Калиновой автомобиль на большой скорости влетел в остановку с людьми. От мощного удара транспортное средство разорвало на части, а обломки его разлетелись на метры вокруг.
Об этом сообщают местные паблики.
По словам свидетелей аварии, автомобиль двигался на большой скорости, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению с остановочной конструкцией. Удар был такой силы, что транспортное средство получило критические повреждения.
Свидетели описывают последствия столкновения как крайне тяжелые. Людей от удара разбрасывало по улице, а сам автомобиль буквально разорвало на части.
Пока официальное количество пострадавших среди находившихся на остановке людей и состояние водителя уточняются. На месте работают экстренные службы, медики и стражи порядка для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Информация о состоянии раненых обновляется. На участке дороги, где произошло ДТП, возможно усложнение движения.
