Жуткая авария в Днепре: авто разлетелось на части после удара в остановку с людьми (видео)

ДТП

В Днепре на улице Калиновой автомобиль на большой скорости влетел в остановку с людьми. От мощного удара транспортное средство разорвало на части, а обломки его разлетелись на метры вокруг.

Об этом сообщают местные паблики.

По словам свидетелей аварии, автомобиль двигался на большой скорости, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению с остановочной конструкцией. Удар был такой силы, что транспортное средство получило критические повреждения.

Свидетели описывают последствия столкновения как крайне тяжелые. Людей от удара разбрасывало по улице, а сам автомобиль буквально разорвало на части.

Пока официальное количество пострадавших среди находившихся на остановке людей и состояние водителя уточняются. На месте работают экстренные службы, медики и стражи порядка для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Информация о состоянии раненых обновляется. На участке дороги, где произошло ДТП, возможно усложнение движения.

