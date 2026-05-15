Жуткая авария в Днепре: авто разлетелось на части после удара в остановку с людьми (видео)

В Днепре автомобиль на большой скорости влетел в остановку. Авто разорвало на части.

Руслана Сивак
ДТП

В Днепре на улице Калиновой автомобиль на большой скорости влетел в остановку с людьми. От мощного удара транспортное средство разорвало на части, а обломки его разлетелись на метры вокруг.

Об этом сообщают местные паблики.

По словам свидетелей аварии, автомобиль двигался на большой скорости, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению с остановочной конструкцией. Удар был такой силы, что транспортное средство получило критические повреждения.

Свидетели описывают последствия столкновения как крайне тяжелые. Людей от удара разбрасывало по улице, а сам автомобиль буквально разорвало на части.

Пока официальное количество пострадавших среди находившихся на остановке людей и состояние водителя уточняются. На месте работают экстренные службы, медики и стражи порядка для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Информация о состоянии раненых обновляется. На участке дороги, где произошло ДТП, возможно усложнение движения.

Напомним, оленю Борису, ранее попавшему в серьезное ДТП , пришлось срочно провести сложную операцию по удалению рога. Ветеринары признаются, что из-за критического состояния животного существовала высокая вероятность, что оно может не выдержать анестезию.

