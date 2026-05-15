Тимми погиб?: у побережья Дании нашли мертвого кита

Горбатый кит. Иллюстративное изображение

Реклама

В пятницу, 15 мая, возле датского острова Ангольт был обнаружен мертвый кит. Существует предположение, что погибшим животным является спасенный ранее горбатый кит Тимми, который ранее выбросился на мель у побережья Германии.

Об этом пишет издание Tagesspiegel.

По информации Датского агентства по охране окружающей среды, животное лежит примерно в 75 метрах от побережья и, вероятно, мертво уже некоторое время.

Реклама

Кит лежит на глубине примерно один-два метра животом вверх.

Глава Управления охраны природы Ангольта Мортен Абильдстрем, который осмотрел животное, подтвердил, что морское млекопитающее является горбатым китом. С его хвостового плавника был взят образец ткани, который отправят в Германию, а также соответствующим датским экспертам и исследовательским учреждениям.

Результат анализа должен подтвердить или опровергнуть, действительно ли погиб ранее спасенный горбатый кит Тимми. Известно, что на теле мертвого кита не было найдено GPS-передатчика, который был у Тимми.

Морской биолог Фабиан Риттер добавил, что определить, действительно ли погиб знаменитый кит, можно с помощью сравнения хвостовых плавников. Для этого понадобится качественная фотография этой части тела погибшего кита с фото плавника Тимми.

Реклама

По словам специалиста, китовая двулопатка очень индивидуальна и ее можно сравнить с человеческим отпечатком пальца. Для получения качественного фото, вероятно, придется провести подводную съемку.

Спасение кита Тимми — что известно

Горбатый кит, которому дали имя Тимми, пять недель лежал на мели в Балтийском море у острова Пель у побережья Германии. Его эвакуацию профинансировали двое немецких бизнесменов после того, как несколько предыдущих попыток вывезти животное в открытое море потерпели неудачу.

Кита загрузили на специальную баржу, которая увезла его в глубокие воды Северного моря. С тех пор его местонахождение, состояние и жив ли он абсолютно неизвестны.

Новости партнеров