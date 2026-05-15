Теперь без гадалок: в Украине предлагают штрафовать за магию и эзотерику

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафах за платные услуги экстрасенсов и магов.

Руслана Сивак
Гадание / © pexels.com

В Украине предлагают ввести административную ответственность за предоставление платных услуг по гаданию, магии, экстрасенсорике, эзотерике и оккультизму.

Об этом говорится в карточке законопроекта №15251.

Кроме предоставления таких услуг, под запрет и штрафы может попасть их реклама, популяризация, а также распространение любой информации о них.

Этот законопроект зарегистрировали в парламенте 15 мая 2026 под номером 15251 (рубрика «Правовая политика»). В тот же день Верховная рада получила документ и передала его на рассмотрение руководству.

Автором этого законопроекта стал народный депутат Украины IX созыва Георгий Мазурашу. Ранее он приобщался к созданию законопроекта о введении уголовной ответственности за нарушение во время прохождения ВЛК.

Напомним, во время судебного заседания по делу Андрея Ермака прокуроры заявили, что экспредседатель ОП совещался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.

Затем ее вызвали на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады.

