Теперь без гадалок: в Украине предлагают штрафовать за магию и эзотерику
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафах за платные услуги экстрасенсов и магов.
В Украине предлагают ввести административную ответственность за предоставление платных услуг по гаданию, магии, экстрасенсорике, эзотерике и оккультизму.
Об этом говорится в карточке законопроекта №15251.
Кроме предоставления таких услуг, под запрет и штрафы может попасть их реклама, популяризация, а также распространение любой информации о них.
Этот законопроект зарегистрировали в парламенте 15 мая 2026 под номером 15251 (рубрика «Правовая политика»). В тот же день Верховная рада получила документ и передала его на рассмотрение руководству.
Автором этого законопроекта стал народный депутат Украины IX созыва Георгий Мазурашу. Ранее он приобщался к созданию законопроекта о введении уголовной ответственности за нарушение во время прохождения ВЛК.
Напомним, во время судебного заседания по делу Андрея Ермака прокуроры заявили, что экспредседатель ОП совещался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».
Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.
Затем ее вызвали на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады.