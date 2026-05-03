Странное "вечно молодое" животное может стать ключом к восстановлению конечностей у людей

Аксолотль / © Getty Images

Возможность восстановления утраченных конечностей у людей, еще недавно казавшаяся научной фантастикой, может стать реальностью благодаря исследованию необычного животного — аксолотля, которого часто называют «Питером Пеном» животного мира из-за его способности не взрослеть.

Мексиканская амфибия сохраняет личиночную форму на протяжении всей жизни. Именно эта особенность давно привлекает внимание ученых, но ключевым открытием явилась ее способность к полной регенерации: животное может отращивать утраченные конечности, части тканей и даже органов.

В рамках нового исследования аксолотлев изучали вместе с мышами и зебрарыбками — видами, также имеющими определенные регенеративные возможности. Например, зебрарыбки способны восстанавливать хвостовые плавники и отдельные ткани, а мыши лишь ограниченно регенерировать кончики пальцев.

Ученые, опубликовавшие результаты в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, заявили об обнаружении общих генетических механизмов, отвечающих за регенерацию у разных видов.

"Это важное исследование объединило три лаборатории, которые работали с тремя организмами, чтобы сравнить регенерацию", - отметил доцент биологии Wake Forest University Джош Керри. «Оно показало нам, что существуют универсальные генетические программы, управляющие регенерацией у очень разных организмов – саламандр, рыб и мышей».

Исследователи обратили особое внимание на гены SP6 и SP8, которые активируются при восстановлении тканей. Эксперименты показали, что отключение этих генов у аксолотля нарушает регенерацию костей, а у мышей приводит к подобным эффектам.

В последующих тестах ученые использовали молекулу FGF8, стимулирующую рост тканей. Введение этого соединения частично восстанавливало способность мышей к регенерации костной ткани.

Несмотря на то, что у людей нет подобных природных механизмов, ученые считают, что эти открытия могут стать основой для будущих методов лечения потери конечностей — через генно-терапевтические подходы, стволовые клетки или биоинженерию.

Ежегодно в мире более миллиона людей переживают ампутацию, чаще всего из-за травм, диабета, инфекции или онкологических заболеваний. Современные протезы значительно улучшили качество жизни пациентов, однако полное восстановление функций конечности остается недостижимым.

