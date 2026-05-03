Остров смерти: блогер посетил место с тысячами ядовитых змей и чудом вернулся живым

Британский «экстремальный турист» и YouTuber Lord Miles (настоящее имя Майлз Роутледж) совершил опасное путешествие на бразильский остров Кеймада-Гранди, известный как «Остров змей». Эта территория официально закрыта для посещения из-за невероятной концентрации смертоносных пресмыкающихся.

Остров, где смерть наступает через час

Кеймада-Гранди, расположенный у побережья Сан-Паулу, имеет площадь только 106 акров (примерно 42,9 гектара — ред.), однако на нем обитает около 4 000 змей. Среди них крайне редкая и чрезвычайно ядовитая островная куфия (Golden lancehead).

«Многие бывали на этом острове, но очень немногие оттуда выбрались», — заявил Майлз в своем видео.

Яд островной куфии настолько силен, что обычный человек может умереть в течение часа после укуса. Из-за удаленности острова и отсутствия медицинской помощи шансы на спасение практически нулевые. Именно поэтому бразильские власти позволяют посещать остров только ученым по строгим пропускам.

Доспехи и бегство от береговой охраны

Чтобы попасть на запретную землю, Майлз и его команда вынуждены были тайно обходить патрули бразильской береговой охраны. Понимая риски, блоггер подготовил необычное снаряжение — средневековые металлические доспехи, надеясь, что они оградят его от зубов рептилий.

После высадки команда отправилась сквозь джунгли к заброшенному маяку. По легендам местных жителей, бывший смотритель маяка и его семья погибли именно от укусов пробравшихся внутрь здания змей.

Реальная угроза оказалась другой

Несмотря на репутацию «убийственного острова», Майлз признался, что во время подъема встретил не так много змей, как ожидал. По его словам, гораздо большей проблемой стала жара.

Главный риск — обезвоживание и физическое истощение из-за тяжелых доспехов.

«Это не так уж плохо, как для второго по опасности острова в мире», — резюмировал блогер на камеру.

Майлзу удалось покинуть Кеймада-Гранди невредимым, однако власти и эксперты отмечают: такие путешествия — это не только нарушение закона, но и неоправданный риск для жизни.

Следует отметить, что островная куфия встречается только на этом острове. Ее яд эволюционировал так, чтобы мгновенно парализовать птиц, которыми он питается, поскольку на скалистом острове нет других источников пищи.

