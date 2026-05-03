Острів смерті: блогер відвідав місце з тисячами отруйних змій і дивом повернувся живим

Британський «екстремальний турист» та YouTuber Lord Miles (справжнє ім’я Майлз Роутледж) здійснив небезпечну подорож на бразильський острів Кеймада-Гранді, відомий як «Острів змій». Ця територія офіційно закрита для відвідування через неймовірну концентрацію смертоносних плазунів.

Острів, де смерть настає за годину

Кеймада-Гранді, що розташований поблизу узбережжя Сан-Паулу, має площу лише 106 акрів (приблизно 42,9 гектара — ред.), проте на ньому мешкає близько 4 000 змій. Серед них — вкрай рідкісна та надзвичайно отруйна острівна куфія (Golden lancehead).

«Багато хто бував на цьому острові, але дуже мало хто звідти вибрався», — заявив Майлз у своєму відео.

Отрута острівної куфії настільки сильна, що звичайна людина може померти протягом години після укусу. Через віддаленість острова та відсутність медичної допомоги шанси на порятунок практично нульові. Саме тому бразильська влада дозволяє відвідувати острів лише науковцям за суворими перепустками.

Обладунки та втеча від берегової охорони

Щоб потрапити на заборонену землю, Майлз та його команда змушені були таємно оминати патрулі бразильської берегової охорони. Розуміючи ризики, блогер підготував незвичне спорядження — середньовічні металеві обладунки, сподіваючись, що вони захистять його від зубів рептилій.

Після висадки команда вирушила крізь джунглі до покинутого маяка. За легендами місцевих жителів, колишній доглядач маяка та його родина загинули саме від укусів змій, які пробралися всередину будівлі.

Реальна загроза виявилася іншою

Попри репутацію «вбивчого острова», Майлз зізнався, що під час підйому зустрів не так багато змій, як очікував. За його словами, значно більшою проблемою стала спека.

Головний ризик — зневоднення та фізичне виснаження через важкі обладунки.

«Це не так вже й погано, як для другого за небезпечністю острова у світі», — резюмував блогер на камеру.

Майлзу пощастило покинути Кеймада-Гранді неушкодженим, проте влада та експерти наголошують: такі подорожі — це не лише порушення закону, а й невиправданий ризик для життя.

Варто зазначити, що острівна куфія зустрічається лише на цьому острові. Її отрута еволюціонувала так, щоб миттєво паралізувати птахів, якими вона харчується, оскільки на скелястому острові немає інших джерел їжі.

