Таропрогноз на тиждень 4–10 травня 2026 року: хто отримає шанс, а кому доведеться переглянути рішення
Тиждень від 4 до 10 травня 2026 року стане періодом важливих виборів, нових можливостей і внутрішніх змін — карти Таро підказують, кому пощастить, а кому варто бути обережними.
Тиждень із 4 до 10 травня 2026 року принесе поєднання нових шансів і перевірок на зрілість. Карти Таро показують: це період, коли доведеться не лише діяти, а й відповідати за свої рішення.
Енергія тижня нестабільна: від імпульсу рухатися вперед до потреби зробити паузу і переосмислити ситуацію. Саме тому важливо не поспішати там, де потрібна ясність.
Таропрогноз на тиждень 4–10 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Мечів
Овнам тиждень приносить швидкість і різкі рішення. Ви будете діяти активно, але важливо не втягуватися у конфлікти і не говорити зайвого.
Телець — Туз Пентаклів
Тельцям випадає шанс. Це може бути нова фінансова можливість або старт важливого проєкту. Головне — не проґавити.
Близнята — Двійка Кубків
Близнятам тиждень приносить гармонію у стосунках. Це час для партнерства, нових знайомств і зміцнення зв’язків.
Рак — Четвірка Мечів
Ракам варто сповільнитися. Це період відновлення і переосмислення, а не активних дій.
Лев — Сонце
Левам випадає дуже сильний тиждень. Успіх, визнання і позитивні події можуть змінити ваш настрій і плани.
Діва — Сімка Пентаклів
Дівам доведеться чекати результатів. Ви вже багато зробили, і зараз важливо не поспішати.
Терези — Справедливість
Терезам доведеться ухвалювати чесні рішення. Це тиждень відповідальності і балансу.
Скорпіон — Диявол
Скорпіонам варто бути обережними зі спокусами і залежностями. Це період перевірки на силу волі.
Стрілець — Лицар Жезлів
Стрільцям тиждень приносить енергію і бажання діяти. Ви будете готові ризикувати і рухатися вперед.
Козоріг — Імператор
Козорогам карти дають контроль і стабільність. Це хороший час для важливих рішень і структурування життя.
Водолій — Зірка
Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Ви побачите нові перспективи.
Риби — Місяць
Рибам варто бути уважними до інтуїції. Не все буде очевидним, тому важливо не поспішати з висновками.
ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить
Лев, Телець і Козоріг — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості і результати.
Кому варто бути обережними
Скорпіон, Овен і Риби — для них тиждень стане періодом перевірок і важливих рішень.
Що варто і не варто робити цього тижня
Варто:
приймати нові можливості
діяти впевнено
слухати інтуїцію
Не варто:
поспішати з рішеннями
піддаватися емоціям
ігнорувати сигнали
Загальний прогноз на тиждень
Тиждень 4–10 травня 2026 року стане періодом, коли багато знаків зодіаку зможуть визначити свій подальший шлях.
Карти Таро показують: саме зараз формується новий етап життя, і від ваших рішень залежить, яким він буде.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.