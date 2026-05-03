Таропрогноз на тиждень 4–10 травня 2026 року: хто отримає шанс, а кому доведеться переглянути рішення

Тиждень із 4 до 10 травня 2026 року принесе поєднання нових шансів і перевірок на зрілість. Карти Таро показують: це період, коли доведеться не лише діяти, а й відповідати за свої рішення.

Енергія тижня нестабільна: від імпульсу рухатися вперед до потреби зробити паузу і переосмислити ситуацію. Саме тому важливо не поспішати там, де потрібна ясність.

Таропрогноз на тиждень 4–10 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Мечів

Овнам тиждень приносить швидкість і різкі рішення. Ви будете діяти активно, але важливо не втягуватися у конфлікти і не говорити зайвого.

Телець — Туз Пентаклів

Тельцям випадає шанс. Це може бути нова фінансова можливість або старт важливого проєкту. Головне — не проґавити.

Близнята — Двійка Кубків

Близнятам тиждень приносить гармонію у стосунках. Це час для партнерства, нових знайомств і зміцнення зв’язків.

Рак — Четвірка Мечів

Ракам варто сповільнитися. Це період відновлення і переосмислення, а не активних дій.

Лев — Сонце

Левам випадає дуже сильний тиждень. Успіх, визнання і позитивні події можуть змінити ваш настрій і плани.

Діва — Сімка Пентаклів

Дівам доведеться чекати результатів. Ви вже багато зробили, і зараз важливо не поспішати.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться ухвалювати чесні рішення. Це тиждень відповідальності і балансу.

Скорпіон — Диявол

Скорпіонам варто бути обережними зі спокусами і залежностями. Це період перевірки на силу волі.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям тиждень приносить енергію і бажання діяти. Ви будете готові ризикувати і рухатися вперед.

Козоріг — Імператор

Козорогам карти дають контроль і стабільність. Це хороший час для важливих рішень і структурування життя.

Водолій — Зірка

Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Ви побачите нові перспективи.

Риби — Місяць

Рибам варто бути уважними до інтуїції. Не все буде очевидним, тому важливо не поспішати з висновками.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить

Лев, Телець і Козоріг — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості і результати.

Кому варто бути обережними

Скорпіон, Овен і Риби — для них тиждень стане періодом перевірок і важливих рішень.

Що варто і не варто робити цього тижня

Варто:

приймати нові можливості

діяти впевнено

слухати інтуїцію

Не варто:

поспішати з рішеннями

піддаватися емоціям

ігнорувати сигнали

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 4–10 травня 2026 року стане періодом, коли багато знаків зодіаку зможуть визначити свій подальший шлях.

Карти Таро показують: саме зараз формується новий етап життя, і від ваших рішень залежить, яким він буде.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

