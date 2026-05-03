Коли знизяться ціни на нафту: міністр фінансів США зробив прогноз

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що ціни на нафту почнуть знижуватися через три місяці.

Про це він сказав у коментарі Fox News.

За його словами, найближчим часом світові ціни на нафту почнуть зниження, чому сприятиме вихід Об’єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК. Після цього ОАЕ, ймовірно, суттєво збільшить обсяги видобутку.

Крім того, Бессент припустив, що найближчим часом на ринок знову надходитиме нафта, яка застрягла на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки.

«Сотні нафтових танкерів чекають у затоці можливості вийти. США блокують лише іранські судна, і я не здивуюсь, якщо ми побачимо, як все більше цих кораблів виходять у море», — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, Об’єднані Арабські Емірати офіційно заявили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+, що стало неочікуваним ударом по нафтовому альянсу. Рішення ухвалили на тлі війни з Іраном та кризи в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, Міністерство оборони США заявило, що Іран зазнав значних фінансових втрат через американську морську блокаду. За оцінками Пентагону, йдеться приблизно про 5 мільярдів доларів недоотриманих доходів від експорту нафти.

