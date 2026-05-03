Таропрогноз на 4 травня 2026 року: день рішень, шансів і внутрішніх відповідей
4 травня 2026 року стане днем, коли знакам зодіаку доведеться визначитися з важливими питаннями — карти Таро підказують, кому варто діяти, а кому краще не поспішати.
4 травня — день, коли багато що залежить від вашого внутрішнього стану. Карти Таро вказують: події не будуть випадковими, а кожна ситуація матиме глибший сенс.
Це день рішень і усвідомлення. Для когось він стане поштовхом до дій, для когось — сигналом зробити паузу і переосмислити ситуацію.
Таропрогноз на 4 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Овен — Двійка Жезлів
Овни стоять перед вибором. Це день планування і визначення напрямку. Ви вже бачите можливості, але ще не почали діяти.
Телець — Король Пентаклів
Тельцям день приносить стабільність і впевненість. Це хороший час для фінансів і зміцнення позицій.
Близнята — Сімка Кубків
Близнятам варто бути обережними з ілюзіями. Не всі варіанти реальні, тому краще не поспішати з рішеннями.
Рак — Дев’ятка Кубків
Ракам день приносить задоволення і емоційний комфорт. Це час приємних моментів і маленьких радощів.
Лев — Сонце
Левам випадає дуже сильний день. Успіх, ясність і підтримка допоможуть вам рухатися вперед.
Діва — Вісімка Пентаклів
Дівам доведеться працювати. Це день дисципліни і концентрації, який принесе результат.
Терези — Справедливість
Терезам доведеться ухвалювати чесні рішення. День вимагає об’єктивності і балансу.
Скорпіон — Диявол
Скорпіонам варто бути обережними зі спокусами. Це день перевірки на залежності і прив’язаності.
Стрілець — Лицар Жезлів
Стрільцям день приносить енергію і бажання діяти. Важливо не поспішати надмірно.
Козоріг — Імператор
Козорогам день приносить контроль і стабільність. Ви зможете впоратися з ситуацією.
Водолій — Зірка
Водоліям день приносить надію і натхнення. Ви побачите нові перспективи.
Риби — Місяць
Рибам варто довіряти інтуїції, але не піддаватися страхам. Не все буде очевидним.
Кому пощастить 4 травня
Леви, Тельці та Раки можуть отримати позитивні зміни і приємні новини.
Кому варто бути обережними
Скорпіонам, Близнятам і Рибам варто уникати ілюзій і поспішних рішень.
Загальний прогноз на день
4 травня 2026 року — це день внутрішнього балансу і рішень. Він може принести як ясність, так і сумніви, але саме це допоможе знайти правильний шлях.
Карти Таро показують: сьогодні важливо слухати себе і не поспішати там, де потрібне обдумування.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.