Таропрогноз на 4 травня 2026 року: день рішень, шансів і внутрішніх відповідей

4 травня — день, коли багато що залежить від вашого внутрішнього стану. Карти Таро вказують: події не будуть випадковими, а кожна ситуація матиме глибший сенс.

Це день рішень і усвідомлення. Для когось він стане поштовхом до дій, для когось — сигналом зробити паузу і переосмислити ситуацію.

Таропрогноз на 4 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Двійка Жезлів

Овни стоять перед вибором. Це день планування і визначення напрямку. Ви вже бачите можливості, але ще не почали діяти.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям день приносить стабільність і впевненість. Це хороший час для фінансів і зміцнення позицій.

Близнята — Сімка Кубків

Близнятам варто бути обережними з ілюзіями. Не всі варіанти реальні, тому краще не поспішати з рішеннями.

Рак — Дев’ятка Кубків

Ракам день приносить задоволення і емоційний комфорт. Це час приємних моментів і маленьких радощів.

Лев — Сонце

Левам випадає дуже сильний день. Успіх, ясність і підтримка допоможуть вам рухатися вперед.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться працювати. Це день дисципліни і концентрації, який принесе результат.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться ухвалювати чесні рішення. День вимагає об’єктивності і балансу.

Скорпіон — Диявол

Скорпіонам варто бути обережними зі спокусами. Це день перевірки на залежності і прив’язаності.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям день приносить енергію і бажання діяти. Важливо не поспішати надмірно.

Козоріг — Імператор

Козорогам день приносить контроль і стабільність. Ви зможете впоратися з ситуацією.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію і натхнення. Ви побачите нові перспективи.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не піддаватися страхам. Не все буде очевидним.

Кому пощастить 4 травня

Леви, Тельці та Раки можуть отримати позитивні зміни і приємні новини.

Кому варто бути обережними

Скорпіонам, Близнятам і Рибам варто уникати ілюзій і поспішних рішень.

Загальний прогноз на день

4 травня 2026 року — це день внутрішнього балансу і рішень. Він може принести як ясність, так і сумніви, але саме це допоможе знайти правильний шлях.

Карти Таро показують: сьогодні важливо слухати себе і не поспішати там, де потрібне обдумування.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

