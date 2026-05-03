- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 2 хв
Переговори щодо миру в Україні: дипломати пояснили, чому США затягують із відповіддю
Україна очікує відповіді США на пропозицію провести переговори у Києві на рівні технічних груп. У посольстві України у Вашингтоні заявили, що американська сторона ще розглядає запрошення.
Україна поки не отримала відповіді від США на пропозицію президента Володимира Зеленського запросити американську делегацію до Києва для переговорів на рівні технічних груп.
Про це повідомили у посольстві України у США в коментарі “Суспільному”.
У диппредставництві зазначили, що американська сторона все ще розглядає українську пропозицію.
«Станом на сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не майте сумніву, що ми одразу розпочнемо підготовку до нього», — заявили в посольстві.
Там також наголосили, що Київ розуміє нинішній фокус Вашингтона на ситуації на Близькому Сході. Водночас Україна розраховує, що після стабілізації ситуації увага США знову повернеться до українського питання.
У посольстві підкреслили, що головним пріоритетом України залишається завершення війни на умовах справедливого миру та з надійними безпековими гарантіями.
«Наш пріоритет один — ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо і що думають росіяни з цього приводу», — зазначили у диппредставництві.
Українська сторона також заявила про готовність сідати за стіл переговорів. Крім того, Зеленський, за даними посольства, відкритий до проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.
Переговори щодо миру в Україні — останні новини
3 квітня президент України Зеленський заявив, що Україна готова відновити переговори щодо закінчення війни, щойно до цього будуть готові партнери.
Раніше заступник посла України в США Денис Сеник повідомив, що Україна очікує відповіді від американської сторони щодо візиту делегації США до Києва для продовження переговорів щодо мирного врегулювання війни. Затримка візиту пов’язана з тим, що увага адміністрації Дональда Трампа зараз прикута до ситуації на Близькому Сході.
Водночас повідомлялось, що спецпредставники президента США Дональда Трампа поки не планують візит до Києва через сумніви у ефективності мирних переговорів щодо війни в Україні.