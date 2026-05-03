Переговори щодо миру в Україні: дипломати пояснили, чому США затягують із відповіддю

Переговори України - США (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Україна поки не отримала відповіді від США на пропозицію президента Володимира Зеленського запросити американську делегацію до Києва для переговорів на рівні технічних груп.

Про це повідомили у посольстві України у США в коментарі “Суспільному”.

У диппредставництві зазначили, що американська сторона все ще розглядає українську пропозицію.

Реклама

«Станом на сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не майте сумніву, що ми одразу розпочнемо підготовку до нього», — заявили в посольстві.

Там також наголосили, що Київ розуміє нинішній фокус Вашингтона на ситуації на Близькому Сході. Водночас Україна розраховує, що після стабілізації ситуації увага США знову повернеться до українського питання.

У посольстві підкреслили, що головним пріоритетом України залишається завершення війни на умовах справедливого миру та з надійними безпековими гарантіями.

«Наш пріоритет один — ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо і що думають росіяни з цього приводу», — зазначили у диппредставництві.

Реклама

Українська сторона також заявила про готовність сідати за стіл переговорів. Крім того, Зеленський, за даними посольства, відкритий до проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

3 квітня президент України Зеленський заявив, що Україна готова відновити переговори щодо закінчення війни, щойно до цього будуть готові партнери.

Раніше заступник посла України в США Денис Сеник повідомив, що Україна очікує відповіді від американської сторони щодо візиту делегації США до Києва для продовження переговорів щодо мирного врегулювання війни. Затримка візиту пов’язана з тим, що увага адміністрації Дональда Трампа зараз прикута до ситуації на Близькому Сході.

Водночас повідомлялось, що спецпредставники президента США Дональда Трампа поки не планують візит до Києва через сумніви у ефективності мирних переговорів щодо війни в Україні.

Реклама

Новини партнерів