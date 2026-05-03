Скільки платять мобілізованим під час підготовки в ЗСУ: названо суми у травні

Виплати військовим під час БЗВП

Громадяни України, яких призвали під час особливого періоду, а також добровольці, після проходження оформлення у ТЦК та СП направляються до навчальних центрів Збройних сил. Там триває базова загальновійськова підготовка (БЗВП) протягом 51 дня. Вже від першої доби навчання військовим нараховується грошове забезпечення.

Про те, скільки отримують мобілізовані під час навчання, йдеться у повідомленні Міноборони.

Виплати мобілізованим: в Міноборони назвали суму

Так, у Міністерстві оборони України пояснюють, що під час БЗВП новобранці отримують офіційне грошове забезпечення. Його базовий розмір становить приблизно 20 130 грн на місяць, однак кінцева сума може змінюватися залежно від звання, посади та інших індивідуальних факторів.

Виплати здійснюються із затримкою — у наступному календарному місяці однією сумою. Наприклад, якщо військовий розпочав підготовку у квітні, перші кошти він отримає у травні пропорційно до фактичного часу перебування на навчанні.

Грошове забезпечення новобранців після завершення підготовки

Після проходження БЗВП військовослужбовці, які не залучені до бойових дій і мають базовий тарифний розряд та невелику вислугу, зазвичай отримують мінімальний рівень забезпечення — від 20 130 грн щомісяця.

Водночас кінцевий дохід може суттєво зростати завдяки додатковим нарахуванням:

близько 30 000 грн — за виконання завдань поза зонами бойових дій;

до 50 000 грн — за командування підрозділами;

до 100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях;

додатково до 70 000 грн — за кожні 30 днів перебування на передовій.

Також передбачені щорічні виплати, зокрема допомога на оздоровлення та інші види матеріальної підтримки відповідно до законодавства.

У підсумку загальний розмір грошового забезпечення військових залежить від умов служби, участі в бойових діях та виконуваних завдань.

Нагадаємо, в Україні підлягають призову військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Але є деякі, які можуть оформити відстрочку від призову.

Додамо, що мобілізованих забезпечують формою та захистом, але комфорт у польових умовах залежить від особистих дрібниць та витрат.

