Збірна України на чемпіонаті світу-2026 з хокею: розклад і результати матчів

Збірна України з хокею

Від 2 до 8 травня у Польщі відбудеться чемпіонат світу-2026 з хокею у дивізіоні ІА. Це другий за силою дивізіон планетарної першості. Участь у турнірі візьмуть шість команд, серед яких і збірна України.

Наша хокейна збірна вдруге поспіль гратиме на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік "синьо-жовті" були близькими до того, аби вперше від 2007 року повернутися до елітного дивізіону, але у вирішальному матчі заключного туру програли Японії (2:3).

Відтак українці з 9 очками посіли третє місце у турнірній таблиці ЧС-2025, не зумівши підвищитися у класі. До еліти світового хокею вийшли Велика Британія (12 очок) та Італія (10 очок), які фінішували у топ-2.

Цього року суперниками збірної України у дивізіоні ІА будуть Казахстан, Франція (посіли останні місця у своїх групах ЧС-2025 в елітному дивізіоні та вилетіли), Японія, Польща (торік зберегли прописку у дивізіоні IA), а також Литва, яка виграла ЧС-2025 у дивізіоні IB (третій за престижністю — прим.) і виборола підвищення у класі.

Путівки до елітного дивізіону отримають дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до дивізіону IB.

Розклад і результати матчів збірної України з хокею на ЧС-2026 (дивізіон ІА)

Субота, 2 травня, 20:30. Польща — Україна

Неділя, 3 травня, 17:00. Україна — Литва

Вівторок, 5 травня, 17:00. Франція — Україна

Четвер, 7 травня, 17:00. Україна — Казахстан

П'ятниця, 8 травня, 17:00. Україна — Японія

Додамо, що ЧС-2026 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 15 до 31 травня у Швейцарії. Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з хокею в елітному дивізіоні є збірна США. Торік американці у фіналі в овертаймі здолали Швейцарію, вперше за останні 65 років здобувши "золото". В матчі за "бронзу" Швеція перемогла Данію.

