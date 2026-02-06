Під час хокейного матчу Олімпіади-2026 на трибунах вивісили російський прапор: чим усе закінчилося

Російський прапор на льодовій арені / © Associated Press

Під час матчу між жіночими збірними Чехії та США з хокею на Олімпійських іграх–2026 на трибунах біля лавки запасних чеської команди вивісили російський прапор.

Про це повідомляє видання Sport.cz.

Під час хокейного матчу Олімпіади–2026 на трибунах вивісили російський прапор / sport.cz

Менеджерка жіночого олімпійського хокейного турніру пішла знімати його, адже будь-яка національна символіка РФ і Білорусі заборонена на ОІ–2026 через загарбницьку війну, яку росіяни продовжують вести проти України.

Коли вона це зробила, до неї підбіг чоловік у чорній куртці, вихопив прапор і поклав його до кишені. Потім він повернувся на своє місце та продовжив дивитися матч.

Цю ситуацію вже прокоментувала генеральна менеджерка збірної Чехії з хокею Тереза ​​Саділова.

“Наша третя воротарка помітила російський прапор, вона одразу написала мені. Ми зателефонували до IIHF — і його прибрали. Вони швидко відреагували. Так, нам було некомфортно.

Це була непотрібна провокація. Але я була дуже рада, що менеджерка турніру, хоча вона тендітна блондинка, відреагувала, пішла туди і зняла його”, — сказала Саділова.

Зазначимо, що на цьому матчі були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив російських і білоруських спортсменів до зимових Олімпійських ігор–2026 лише в нейтральному статусі.

Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити в нейтральному статусі лише в особистих змаганнях, водночас команди країн-агресорок не були допущені.

До Олімпіади–2026 не допустили росіян і білорусів, які публічно підтримали війну або пов'язані з арміями держав-агресорок.

Статус “нейтральних” отримали 13 російських і 7 білоруських спортсменів. Усі вони пройшли фільтрацію на відповідність критеріям допущення, встановленим МОК.

Олімпійські ігри–2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді–2026 представлять 46 атлетів, які змагатимуться за нагороди в 11 видах спорту.