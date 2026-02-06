Во время хоккейного матча Олимпиады-2026 на трибунах вывесили российский флаг: чем все закончилось

Российский флаг на ледовой арене / © Associated Press

Во время матча между женскими сборными Чехии и США по хоккею на Олимпийских играх-2026 на трибунах возле скамейки запасных чешской команды вывесили российский флаг.

Об этом сообщает издание Sport.cz.

Во время хоккейного матча Олимпиады-2026 на трибунах вывесили российский флаг / sport.cz

Менеджер женского олимпийского хоккейного турнира пошла снимать его, ведь любая национальная символика РФ и Беларуси запрещена на ОИ-2026 из-за захватнической войны, которую россияне продолжают вести против Украины.

Когда она это сделала, к ней подбежал мужчина в черной куртке, выхватил флаг и положил его в карман. Затем он вернулся на свое место и продолжил смотреть матч.

Эту ситуацию уже прокомментировала генеральный менеджер сборной Чехии по хоккею Тереза ​​Садилова.

"Наш третий вратарь заметила российский флаг, она сразу написал мне. Мы позвонили в IIHF и его убрали. Они быстро отреагировали. Да, нам было некомфортно.

Это была ненужная провокация. Но я была очень рада, что менеджер турнира, хотя она хрупкая блондинка, отреагировала, пошла туда и сняла его", – сказала Садилова.

Отметим, что на этом матче присутствовали вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к зимним Олимпийским играм-2026 только в нейтральном статусе.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе только в личных соревнованиях, тогда как команды стран-агрессоров не были допущены.

К Олимпиаде-2026 не допустили россиян и белорусов, которые публично поддержали войну или связанны с армиями государств-агрессоров.

Статус "нейтральных" получили 13 российских и 7 белорусских спортсменов. Все они прошли фильтрацию на соответствие критериям допуска, установленным МОК.

Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за награды в 11 видах спорта.