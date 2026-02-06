ТСН у соціальних мережах

Джима пропустить стартову біатлонну гонку Олімпіади-2026: яка причина

Юлія не побіжить змішану естафету на Олімпійських іграх-2026.

Юлія Джима

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима не виступить у змішаній естафеті на Олімпійських іграх-2026, яка відбудеться в неділю, 8 лютого.

Про це повідомив у коментарі Суспільне Спорт старший тренер команди Микола Зоц.

За його словами, Джима буде готуватися до першого особистого старту на Олімпіаді-2026, а саме індивідуальної гонки, яка відбудеться у середу, 11 лютого.

"На 100% можу сказати, що Джима не розглядається на цю естафету. Вона буде готуватися на індивідуальну гонку – це її коронна дистанція, можна сказати", – сказав Зоц.

Зазначимо, що Джима є олімпійською чемпіонкою 2014 року в жіночій естафеті.

Станом на зараз збірна України ще не визначилася повністю зі складом на змішану естафету, яка відкриє біатлонну програму Олімпіади-2026. Як повідомляє Суспільне Спорт, чоловічі етапи бігтимуть Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, тоді як жіночу частину естафетної четвірки буде названо пізніше.

Старт змішаної естафети на Олімпійських іграх-2026 заплановано на 15:05 за київським часом.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які змагатимуться за нагороди в 11 видах спорту.

Раніше повідомлялося, де та коли дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Також ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.

