Шість голів на двох: "Кривбас" у видовищній перестрілці зіграв унічию з аутсайдером УПЛ

"Полтава" — "Кривбас" / facebook.com/SCPoltava

Реклама

"Полтава" та "Кривбас" зіграли внічию в стартовому матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому завершився з рахунком 3:3 .

За перші сім хвилин зустрічі криворіжці забили двічі зусиллями Карлоса Парако та Ассана Сека. Проте до 16-ї хвилини полтавці не лише відігралися, а й вийшли вперед — голами відзначилися Ігор Коцюмака, Данило Сухоручко і Валерій Сад.

У другому таймі підопічні Патріка ван Леувена зрівняли рахунок — на 85-й хвилині точного удару завдав Бар Лін.

Реклама

У компенсований час "Кривбас" міг навіть вирвати перемогу, але гол Володимира Вілівальда після перегляду відеоповтору (VAR) скасували через фол в атаці.

Огляд матчу "Полтава" — "Кривбас"

Після цієї нічиєї "Кривбас" (41 очко) посідає шосте місце в УПЛ. "Полтава" (12 балів) перебуває на останній сходинці.

У наступному турі УПЛ криворізький клуб 8 травня прийме "Карпати", а полтавська команда 10 травня зустрінеться з "Шахтарем".

Зазначимо, що минулого туру "Кривбас" програв "Динамо" (5:6) в найрезультативнішому матчі в історії УПЛ.

Реклама

Покер оформив венесуельський вінгер криворіжців Глейкер Мендоса, ставши першим в історії футболістом, який забив чотири голи у ворота "Динамо" в одному матчі чемпіонату України.

Водночас півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко оформив дубль у ворота "Кривбаса" і наблизився до бомбардирського рекорду УПЛ, забивши свої 120-й та 121-й голи в елітному дивізіоні чемпіонату України. Більше нього відзначалися тільки Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

Нагадаємо, в центральному матчі 26-го туру УПЛ зійдуться "Динамо" і "Шахтар". Класичне відбудеться в неділю, 3 травня, в Києві. Початок — о 18:00.

Новини партнерів