Динамо — Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч УПЛ

"Динамо" — "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 3 травня, київське "Динамо" позмагаэться з донецьким "Шахтарем" у матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Всеукраїнське футбольне дербі відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Гра розпочнеться о 18:00.

За п'ять турів до кінця сезону "Шахтар" (60 очок) лідирує в УПЛ, відірвавшись на 8 балів від найближчого переслідувача — ЛНЗ. "Динамо" (47 пунктів) перебуває на четвертій позиції.

Прогноз букмекерів на матч Динамо — Шахтар

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана можна поставити з коефіцієнтом 2,33. Нічия — 3,25. Виграш "Динамо" — 3,10.

Це буде останнє Класичне сезону. В матчі першого кола УПЛ, який відбувся у листопаді минулого року, "Шахтар" у Львові здолав "Динамо" з рахунком 3:1.

Цього сезону клуби також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України, де "Динамо" здобуло вольову перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого туру "Динамо" здолало "Кривбас" (6:5) у найрезультативнішому матчі в історії УПЛ, а "Шахтар" розібрався з "Кудрівкою" (3:1).

Для "гірників" поєдинок з "біло-синіми" відбудеться між іграми півфіналу Ліги конференцій проти англійського "Крістал Пелас", запланованими на 30 квітня та 7 травня.

