Шахтар — Крістал Пелас: букмекери зробили прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 30 квітня, донецький "Шахтар" позмагається з англійським "Крістал Пелас" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Крістал Пелас

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу представника АПЛ. На перемогу "Крістал Пелас" можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия — 3,25. Виграш "Шахтаря" — 3,80.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "орлам". На вихід англійського клубу до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Підсумковий успіх підопічних Арди Турана — 2,75.

Матч-відповідь між "Крістал Пелас" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).