- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 215
- Час на прочитання
- 1 хв
Шахтар — Крістал Пелас: букмекери зробили прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги конференцій
Аналітики вважають представника АПЛ фаворитом у протистоянні з українським клубом.
У четвер, 30 квітня, донецький "Шахтар" позмагається з англійським "Крістал Пелас" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Крістал Пелас".
Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Крістал Пелас
Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу представника АПЛ. На перемогу "Крістал Пелас" можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия — 3,25. Виграш "Шахтаря" — 3,80.
У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "орлам". На вихід англійського клубу до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Підсумковий успіх підопічних Арди Турана — 2,75.
Матч-відповідь між "Крістал Пелас" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.
Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".
Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).