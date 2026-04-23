УЄФА оштрафував "Шахтар" після матчу Ліги конференцій: за що покарали "гірників"

"Шахтар" — "АЗ Алкмар" / © ФК Шахтар

Європейський футбольний союз (УЄФА) оштрафував донецький "Шахтар" за підсумками першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського "АЗ Алкмара".

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Клуб оштрафовано на 10 тисяч євро за ігнорування протоколу дій у разі отримання серйозних травм та порушення правил безпеки щодо хартії про струс мозку, яка є частиною медичного регламенту УЄФА.

Окрім сплати штрафу, УЄФА зобов'язав "Шахтар" організувати та провести спеціальну освітню сесію для гравців, тренерського штабу та персоналу щодо дотримання медичних стандартів хартії.

Головного тренера "гірників" Арду Турана також оштрафували на 20 тисяч євро. Його визнано відповідальним за порушення загальних принципів поведінки та ігнорування процедур, передбачених для захисту здоров'я підопічних.

Крім того, "Шахтар" оштрафовано ще на 20 тисяч євро за "поширення повідомлення, що не відповідає спортивному заходу". Конкретні деталі цього епізоду в офіційному звіті УЄФА не зазначаються.

Нагадаємо, на початку першого матчу чвертьфіналу Ліги конференцій між "Шахтарем" та "АЗ Алкмаром" півзахисник "гірників" Ізакі Сілва знепритомнів після зіткнення в підкаті із суперником. Після допомоги лікарів бразилець повернувся на поле, але на 24-й хвилині його все ж вимушено замінив Артем Бондаренко.

Після матчу Туран зазначив, що Ізакі не хотів залишати поле після травми.

Згідно з медичним регламентом УЄФА та чинною хартією, гравці з підозрою на струс мозку повинні бути негайно виведені з гри для гарантування їхньої безпеки. Ізакі ж провів на полі ще приблизно 20 хвилин, незважаючи на підозру на струс мозку.

Двоматчеве протистояння "Шахтаря" та "АЗ Алкмара" завершилося перемогою українського клубу (3:0, 2:2).

У півфіналі Ліги конференцій суперником "помаранчево-чорних" стане англійський "Крістал Пелас", який у чвертьфіналі здолав італійську "Фіорентину" (3:0, 1:2). Матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня.

Іншу путівку до фіналу третього за престижністю єврокубка розіграють іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

Фінальний поєдинок Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.