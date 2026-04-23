Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Шоу-бізнес
195
1 хв

У чорному міні з мережива: Емілі Блант підкреслила ноги ефектною сукнею зі спідницею-пачкою

Акторка одягла сукню з нової колекції відомого французького бренду.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілі Блант

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант з’явилася на святковому заході, який провели в Лондоні на честь презентації фільму «Диявол носить Prada 2». Для свого виходу на червону доріжку вона обрала монохромний образ у чорному кольорі.

Одягнена акторка була у прозору мінісукню з мережива та сітки, яка мала довгі рукави, комір-стійку і спідницю майже як у балерини. Сукня створена брендом Christian Dior для колекції от-кутюр весна-літо 2026. Доповнила образ вона колготками, сатиновими босоніжками від улюбленого бренду принцеси Діани Jimmy Choo та лаконічними прикрасами.

Волосся Емілі стилісти уклали в елегантні локони на один бік, а її макіяж був ніжним і лаконічним без яскравих акцентів.

Також на заході з’явилася і Енн Гетевей, яка виконала у фільмі головну роль. Вона обрала смугасту сукню від Louis Vuitton з двошаровою спідницею, яку для неї створили на замовлення.

