У чорному міні з мережива: Емілі Блант підкреслила ноги ефектною сукнею зі спідницею-пачкою

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант з’явилася на святковому заході, який провели в Лондоні на честь презентації фільму «Диявол носить Prada 2». Для свого виходу на червону доріжку вона обрала монохромний образ у чорному кольорі.

Одягнена акторка була у прозору мінісукню з мережива та сітки, яка мала довгі рукави, комір-стійку і спідницю майже як у балерини. Сукня створена брендом Christian Dior для колекції от-кутюр весна-літо 2026. Доповнила образ вона колготками, сатиновими босоніжками від улюбленого бренду принцеси Діани Jimmy Choo та лаконічними прикрасами.

Волосся Емілі стилісти уклали в елегантні локони на один бік, а її макіяж був ніжним і лаконічним без яскравих акцентів.

Також на заході з’явилася і Енн Гетевей, яка виконала у фільмі головну роль. Вона обрала смугасту сукню від Louis Vuitton з двошаровою спідницею, яку для неї створили на замовлення.