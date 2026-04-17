Аналітики оцінили шанси "Шахтаря" на вихід до фіналу та перемогу в Лізі конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Реклама

У четвер, 16 квітня, визначилися пари 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Зокрема до півфіналу третього за престижністю єврокубка вийшов і український клуб — донецький "Шахтар" у чвертьфіналі за сумою двох зустрічей переміг нідерландський "АЗ Алкмар" (3:0, 2:2).

У півфіналі Ліги конференцій суперником "гірників" стане англійський "Крістал Пелас", який у чвертьфіналі здолав італійську "Фіорентину" (3:0, 1:2).

Реклама

Іншу путівку до фіналу Ліги конференцій розіграють іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

Аналітичний портал Opta оцінив шанси команд на вихід до фіналу, а також назвав головного фаворита на перемогу в Лізі конференцій.

Суперкомп'ютер вважає "Шахтар" головним андердогом турніру. Шанси підопічних Арди Турана вийти до фіналу аналітики оцінили в 21,91%, а здобути трофей — 8,40%.

Головним фаворитом на перемогу в Лізі конференцій вважається "Крістал Пелас" (45,62%), конкуренцію якому може скласти "Страсбург" (31,68%). Ймовірність виграшу трофею іспанським "Райо Вальєкано" оцінили в 14,30%.

Реклама

Шанси команд на вихід до фіналу:

"Крістал Пелас" — 78,09%

"Страсбург" — 64,41%

"Райо Вальєкано" — 35,59%

"Шахтар" — 21,91%

Шанси команд на перемогу в Лізі конференцій:

"Крістал Пелас" — 45,62%

"Страсбург" — 31,68%

"Райо Вальєкано" — 14,30%

"Шахтар" — 8,40%

Півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 30 квітня і 7 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Реклама

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).