ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Аналітики оцінили шанси "Шахтаря" на вихід до фіналу та перемогу в Лізі конференцій

Український клуб вважають головним андердогом турніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 16 квітня, визначилися пари 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Зокрема до півфіналу третього за престижністю єврокубка вийшов і український клуб — донецький "Шахтар" у чвертьфіналі за сумою двох зустрічей переміг нідерландський "АЗ Алкмар" (3:0, 2:2).

У півфіналі Ліги конференцій суперником "гірників" стане англійський "Крістал Пелас", який у чвертьфіналі здолав італійську "Фіорентину" (3:0, 1:2).

Іншу путівку до фіналу Ліги конференцій розіграють іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

Аналітичний портал Opta оцінив шанси команд на вихід до фіналу, а також назвав головного фаворита на перемогу в Лізі конференцій.

Суперкомп'ютер вважає "Шахтар" головним андердогом турніру. Шанси підопічних Арди Турана вийти до фіналу аналітики оцінили в 21,91%, а здобути трофей — 8,40%.

Головним фаворитом на перемогу в Лізі конференцій вважається "Крістал Пелас" (45,62%), конкуренцію якому може скласти "Страсбург" (31,68%). Ймовірність виграшу трофею іспанським "Райо Вальєкано" оцінили в 14,30%.

Шанси команд на вихід до фіналу:

  • "Крістал Пелас" — 78,09%

  • "Страсбург" — 64,41%

  • "Райо Вальєкано" — 35,59%

  • "Шахтар" — 21,91%

Шанси команд на перемогу в Лізі конференцій:

  • "Крістал Пелас" — 45,62%

  • "Страсбург" — 31,68%

  • "Райо Вальєкано" — 14,30%

  • "Шахтар" — 8,40%

Півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 30 квітня і 7 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie