ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

Динамо — Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 24-го туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" та луганською "Зорею".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" — "Зоря"

"Динамо" — "Зоря"

У п'ятницю, 17 квітня, київське "Динамо" прийме луганську "Зорю" в матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Наразі "Динамо" (41 очко) посідає п'яте місце в УПЛ. Підопічні Ігоря Костюка зазнали двох поразок поспіль у чемпіонаті — програли "Карпатам" (0:1) та поступилися "Металісту 1925" (0:1).

"Зоря" (32 бали) перебуває на восьмій позиції. Команда Віктора Скрипника минулого туру обіграла "Епіцентр" (1:0).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Зоря" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie