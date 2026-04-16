Динамо — Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Дивіться у прямому ефірі поєдинок 24-го туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" та луганською "Зорею".
У п'ятницю, 17 квітня, київське "Динамо" прийме луганську "Зорю" в матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.
Наразі "Динамо" (41 очко) посідає п'яте місце в УПЛ. Підопічні Ігоря Костюка зазнали двох поразок поспіль у чемпіонаті — програли "Карпатам" (0:1) та поступилися "Металісту 1925" (0:1).
"Зоря" (32 бали) перебуває на восьмій позиції. Команда Віктора Скрипника минулого туру обіграла "Епіцентр" (1:0).
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Зоря" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
