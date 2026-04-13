"Ребров не залишиться": Циганик розповів, хто може стати головним тренером збірної України

Збірна України з футболу / © УАФ

Відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик прокоментував ситуацію з можливою зміною головного тренера збірної України з футболу.

За його інформацією, нинішній керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров вирішив залишити свою посаду.

Хто керуватиме національною командою замість Реброва — наразі вирішується. Головним кандидатом є видатний екстренер "Карпат", "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич.

"Зараз ситуація склалася таким чином, що від УАФ взагалі немає жодних новин. Є лише внутрішні чати, створені без головного тренера збірної. Там без нього узгоджують усі плани на червневий збір та червневі матчі. Я хочу поставити УАФ запитання: то Ребров ще тренер чи вже ні? Якщо ні, то вийдіть і повідомте про це. Має бути якась фінальна точка. Але зараз у Будинку футболу сказати щось чесно в обличчя не можуть, зате кулуарно збирають зовсім іншу історію.

Наскільки я розумію, Ребров не залишиться головним тренером збірної. Але це не рішення УАФ — це рішення самого Реброва. Вже вирішується, хто тренуватиме команду. Головне прізвище — Маркевич. Він мав би прийняти команду і тренувати, але Ребров ще має контракт. І тут створюється така схема, що до кінця червневого збору збірну може тренувати Лужний, а потім він передасть повноваження Маркевичу. Нині це обговорюється саме так. При цьому всі хочуть, щоб повернувся Мальдера — помічник, який працював за Шевченка. Але, знаючи, як вони розійшлися...", — сказав Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.

Останнім місцем роботи 75-річного Маркевича були "Карпати", які він залишив 2024 року.

Зазначимо, що Маркевич уже очолював збірну України 2010 року, провівши на посаді тільки чотири матчі, у яких команда не зазнала жодної поразки.

Маркевич поєднував роботу в харківському "Металісті" та національній команді. У серпні 2010-го заявив про відставку з посади тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України щодо позбавлення "Металіста" 9 очок за начебто договірний матч проти "Карпат".

Нагадаємо, Ребров очолює збірну від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не вийшла на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Його чинний контракт з національною командою закінчується 31 липня. 51-річний фахівець поєднує роботу у збірній з посадою віцепрезидента Української асоціації футболу (УАФ).