ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
604
Час на прочитання
2 хв

"Ребров не залишиться": Циганик розповів, хто може стати головним тренером збірної України

За інформацією журналіста, головним кандидатом на посаду керманича "синьо-жовтих" є Мирон Маркевич.

Автор публікації
Максим Приходько
Збірна України з футболу / © УАФ

Відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик прокоментував ситуацію з можливою зміною головного тренера збірної України з футболу.

За його інформацією, нинішній керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров вирішив залишити свою посаду.

Хто керуватиме національною командою замість Реброва — наразі вирішується. Головним кандидатом є видатний екстренер "Карпат", "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич.

"Зараз ситуація склалася таким чином, що від УАФ взагалі немає жодних новин. Є лише внутрішні чати, створені без головного тренера збірної. Там без нього узгоджують усі плани на червневий збір та червневі матчі. Я хочу поставити УАФ запитання: то Ребров ще тренер чи вже ні? Якщо ні, то вийдіть і повідомте про це. Має бути якась фінальна точка. Але зараз у Будинку футболу сказати щось чесно в обличчя не можуть, зате кулуарно збирають зовсім іншу історію.

Наскільки я розумію, Ребров не залишиться головним тренером збірної. Але це не рішення УАФ — це рішення самого Реброва. Вже вирішується, хто тренуватиме команду. Головне прізвище — Маркевич. Він мав би прийняти команду і тренувати, але Ребров ще має контракт. І тут створюється така схема, що до кінця червневого збору збірну може тренувати Лужний, а потім він передасть повноваження Маркевичу. Нині це обговорюється саме так. При цьому всі хочуть, щоб повернувся Мальдера — помічник, який працював за Шевченка. Але, знаючи, як вони розійшлися...", — сказав Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.

Останнім місцем роботи 75-річного Маркевича були "Карпати", які він залишив 2024 року.

Зазначимо, що Маркевич уже очолював збірну України 2010 року, провівши на посаді тільки чотири матчі, у яких команда не зазнала жодної поразки.

Маркевич поєднував роботу в харківському "Металісті" та національній команді. У серпні 2010-го заявив про відставку з посади тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України щодо позбавлення "Металіста" 9 очок за начебто договірний матч проти "Карпат".

Нагадаємо, Ребров очолює збірну від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не вийшла на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Його чинний контракт з національною командою закінчується 31 липня. 51-річний фахівець поєднує роботу у збірній з посадою віцепрезидента Української асоціації футболу (УАФ).

Дата публікації
Кількість переглядів
604
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie