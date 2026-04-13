"Ребров не останется": Цыганык рассказал, кто может стать главным тренером сборной Украины

Сборная Украины по футболу

Реклама

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию с возможной сменой главного тренера сборной Украины по футболу.

По его информации, нынешний наставник "сине-желтых" Сергей Ребров решил покинуть свой пост.

Кто будет руководить национальной командой вместо Реброва — сейчас решается. Главным кандидатом является выдающийся экс-тренер "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич.

Реклама

"Сейчас ситуация сложилась таким образом, что от УАФ вообще нет никаких новостей. Есть только внутренние чаты, созданные без главного тренера сборной. Там без него согласовывают все планы на июньский сбор и июньские матчи. Я хочу задать УАФ вопрос: так Ребров еще тренер или уже нет? Если нет, то выйдите и сообщите об этом. Должна быть какая-то финальная точка. Но сейчас в Доме футбола сказать что-то честно в лицо не могут, зато кулуарно собирают совсем другую историю.

Насколько я понимаю, Ребров не остается главным тренером сборной. Но это не решение УАФ — это решение самого Реброва. Уже решается, кто будет тренировать команду. Главная фамилия — Маркевич. Он должен принять команду и тренировать, но Ребров еще имеет контракт. И здесь создается такая схема, что до конца июньского сбора сборную может тренировать Лужный, а затем передаст полномочия Маркевичу. Сейчас это обсуждается именно так. При этом все хотят, чтобы вернулся Мальдера — помощник, работавший при Шевченко. Но, зная, как они разошлись...", — сказал Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

Последним местом работы 75-летнего Маркевича были "Карпаты", которые он покинул в 2024 году.

Отметим, что Маркевич уже возглавлял сборную Украины в 2010 году, проведя на посту только четыре матча, в которых команда не потерпела ни одного поражения.

Реклама

Маркевич совмещал работу в харьковском "Металлисте" и национальной команде. В августе 2010-го заявил об отставке с поста тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины о лишении "Металлиста" 9 очков за якобы договорный матч против "Карпат".

Напомним, Ребров возглавляет сборную с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не вышла на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Его действующий контракт с национальной командой истекает 31 июля. 51-летний специалист совмещает работу в сборной с должностью вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).