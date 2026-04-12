13 апреля — какой церковный праздник, что не следует делать в этот день, чтобы не навлечь неприятности
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 13 апреля, в православном календаре день памяти святого священномученика Артемона и тех, кто с ним. Артемон родился в I-II веке в Римской империи. В юности он посвятил себя служению Христу, приняв сан священника. Его ревность в проповеди Евангелия и безупречная жизнь привлекали к нему многочисленных учеников, а сама проповедь о христианской вере вскоре стала поводом для преследований.
Святой Артемон отличался особой милосердностью и духовной силой. Он помогал бедным, поддерживал больных и обращал людей к праведной жизни, несмотря на риск для собственной жизни.
Во времена правления императора Марка Аврелия (161–180 гг.) Артемон и несколько его учеников подверглись преследованиям за христианскую веру. Их пытали, пытались отказать от Христа и заставить поклоняться римским богам, но священномученик и его сподвижники оставались непоколебимыми.
Согласно летописям, Артемон принял мученическую смерть с молитвой на устах, сохраняя покой и любовь к Богу даже в самых жестоких пытках. Вместе с ним пострадали его ученики и соратники, среди которых известные: Феодор, Феогност, Филипп и другие, ставшие свидетелями непоколебимой веры и замученные ради Христа.
Приметы 13 апреля
Утренний туман поднимается высоко над землей, год будет урожайным и щедрым.
Солнце ясное и теплое — лето будет жарким и урожайным.
Ветер с севера — предвещает холодную весну.
Что завтра нельзя делать
По народным приметам в этот день не рекомендуют отправляться в дальние путешествия и делать большие покупки — они могут принести непредсказуемые трудности или неприятности.
Что можно делать завтра
Верующие обращаются к священномученику Артемону с молитвой о защите от всего злого, видимого и невидимого, об укреплении веры, выдержки и стойкости перед испытаниями. Также просят святого помочь исцелить близких и детей от недугов, даровать здоровье и душевное спокойствие.