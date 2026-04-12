Курс валют на неділю, 12 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 12 квітня. Перед вихідними долар додав 9 коп. Євро підвищився на 4 коп. Злотий - на 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,46 (+9 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,79 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 (+1 коп.)
Нагадаємо, Національний банк встановив курс на 13 квітня. Після вихідних гривня послабила свої позиції щодо валюти.